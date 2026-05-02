Sismo de 4.9 en La Rioja genera preocupación entre los habitantes de la provincia

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En la madrugada del 2 de mayo, un sismo de **magnitud 4.9** sacudió La Rioja, generando inquietud entre los habitantes de la región. El epicentro se localizó a 79 km al sur de la ciudad, y 24 km al este de Patquía, a una profundidad de **10 km**. A pesar de la intensidad del temblor, las autoridades no han reportado daños significativos hasta el momento.

Desde el Gobierno provincial, se ha emitido un **reporte sísmico** detallando las características del evento, lo que permite una mejor evaluación de la situación. Las autoridades han instado a la población a mantener la calma y seguir las recomendaciones oficiales, especialmente ante la posibilidad de réplicas. La comunidad se ha mantenido alerta, con una respuesta serena y positiva por parte de los vecinos.

Expertos en sismología señalan que La Rioja tiene antecedentes de actividad sísmica, aunque no son frecuentes los eventos de gran magnitud. Este sismo resalta la importancia de la preparación ante desastres, y se recomienda a la población revisar las medidas de seguridad en sus hogares y tener un kit de emergencia disponible. Las investigaciones posteriores ayudarán a entender mejor el fenómeno y sus implicancias para la región.