Martes, 5 de Mayo 2026
Estudiantes de La Rioja reafirmaron su compromiso con la Constitución en acto cívico
La Rioja

Estudiantes de La Rioja reafirmaron su compromiso con la Constitución en acto cívico

Estudiantes de La Rioja prometieron lealtad a la Constitución en un acto encabezado por el gobernador Quintela, resaltando su rol en la defensa de la democracia y los valores cívicos.

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Estudiantes del Colegio Provincial N° 1 Joaquín V. González realizaron un acto de compromiso con la democracia, prometiendo lealtad a la Constitución Nacional y a la Constitución Provincial. La ceremonia, que se llevó a cabo este lunes, estuvo encabezada por el gobernador Ricardo Quintela, quien resaltó la importancia de este momento en la formación de los jóvenes.

Quintela destacó que al hacer esta promesa, los alumnos asumen un compromiso con los valores fundamentales de la democracia y la identidad riojana. En su discurso, enfatizó que la Constitución Nacional es esencial para organizar la vida en sociedad y proteger derechos como la igualdad y la libertad de expresión.

El mandatario instó a los estudiantes a convertirse en ciudadanos activos y críticos, capaces de trabajar por una comunidad más justa e inclusiva. Durante el evento, el ministro de Educación, Ariel Martínez, también habló sobre la importancia de este compromiso como un pilar fundamental para resguardar derechos y construir un futuro diferente.

Quintela concluyó su intervención animando a los jóvenes a asumir este compromiso con responsabilidad, recordándoles que son el presente y el futuro de la provincia.

Etiquetas: la rioja gobierno provincial compromiso ciudadano educación democracia ricardo quintela
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