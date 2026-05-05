El Ministerio de Educación avanza con el pago de haberes de abril a sus empleados

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Los empleados del Ministerio de Educación de Capital y de las regiones educativas Centro y Norte recibirán hoy sus haberes correspondientes al mes de abril. Este pago se realiza a través del Banco Rioja según el cronograma establecido por el Gobierno provincial.

El objetivo de esta medida es asegurar el flujo de ingresos para los trabajadores estatales, fundamental en un contexto económico desafiante. El ministro de Educación ha enfatizado la importancia de que los recursos lleguen a tiempo, reafirmando el compromiso del Ejecutivo con el bienestar de los empleados y la educación.

La regularidad en los pagos no solo alivia la carga financiera de los trabajadores, sino que también favorece la reactivación del consumo en la provincia, impactando positivamente en diversos sectores comerciales. Se prevé que el Gobierno continúe con estos pagos para otros sectores del estado a medida que avanza el mes.

El compromiso del Gobierno provincial con la puntualidad en los haberes refleja un esfuerzo por mantener la confianza de los trabajadores y contribuir al desarrollo económico de La Rioja. Con estas acciones, se busca enfrentar de manera más efectiva los desafíos económicos tanto a nivel nacional como local.