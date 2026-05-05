Proyecto de Lourdes Ortiz busca regular el uso de celulares en las escuelas riojanas

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La diputada provincial Lourdes Ortiz presentó un proyecto de ley cuyo objetivo es regular el uso de dispositivos digitales en las escuelas de la provincia. Esta iniciativa responde a la creciente preocupación de familias y profesionales de la salud sobre el impacto negativo que la exposición excesiva a contenido digital tiene en la salud mental de niños y adolescentes.

El proyecto no propone una prohibición total, sino un marco regulatorio basado en evidencia científica. En el nivel primario, se busca restringir el uso de dispositivos, incluso sugiriendo que los alumnos no lleven teléfonos a las escuelas. En cambio, para el nivel secundario se permitirá el uso de pantallas, pero bajo la supervisión de los docentes y en contextos pedagógicos justificados.

Otro aspecto importante es la necesidad de la corresponsabilidad familiar, resaltando que los esfuerzos educativos deben ser respaldados por los padres en el hogar. La efectividad de la ley dependerá de la coherencia en los límites digitales que se establezcan fuera del ámbito escolar.

Este proyecto se discutirá en el parlamento este jueves y se alinea con tendencias en otras provincias argentinas que ya han comenzado a regular el uso de tecnología en las aulas, como Buenos Aires y Córdoba. Para su elaboración, se contó con la colaboración de la Asociación de Pediatría de La Rioja y el Ministerio de Educación.