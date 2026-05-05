Miércoles, 6 de Mayo 2026
Aumento salarial para jubilados policiales y penitenciarios en La Rioja beneficia a más de 3.000 personas
La Rioja

Aumento salarial para jubilados policiales y penitenciarios en La Rioja beneficia a más de 3.000 personas

Un total de 3.155 jubilados y pensionados de la Policía y el SPP recibirán un aumento en sus haberes desde junio, con un haber mínimo de $847.206. Esta medida busca mejorar su poder adquisitivo y se implementará junto a un pago retroactivo desde febrero.

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El Gobierno provincial ha decidido aumentar los haberes de jubilados y pensionados de la Policía y del Servicio Penitenciario Provincial, lo que beneficiará a 3.155 personas. Este incremento se hará efectivo en junio, junto con un pago retroactivo correspondiente a los meses desde febrero de este año.

La Secretaría de Gestión Previsional, liderada por Sandra Vanni, indicó que el pago retroactivo se realizará en su totalidad junto con los haberes de junio. Además, se informó que el haber mínimo global ascenderá a $847.206, asegurando que ningún beneficiario reciba menos de esta cifra. A este monto se sumará el adicional correspondiente a la “quincenita”, que actualmente es de $126.900.

El aumento fue dispuesto por el gobernador Ricardo Quintela mediante el Decreto Nº 129/2026 y ratificado por la Ley Provincial N.º 10.327. Para más información, los beneficiarios pueden acudir a la Dirección General de Gestión Previsional en San Nicolás de Bari (O) N.º 838, de 8 a 13, a partir del día 20 del mes en curso.

Etiquetas: la rioja gobierno provincial jubilados actualización salarial política social poder adquisitivo
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