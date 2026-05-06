El futuro minero de La Rioja: se revela el Plan Quinquenal 2026-2030

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El próximo jueves 7 de mayo, a partir de las 9, se llevará a cabo la presentación del “Plan Quinquenal para el Desarrollo Minero 2026-2030” en el Paseo Cultural Castro Barros. Este evento es organizado por el Gobierno de La Rioja a través del Ministerio de Trabajo, Empleo, Industria y Minería, y tiene como propósito establecer a la minería como un motor productivo con un enfoque responsable y sustentable.

El gobernador Ricardo Quintela y el ministro Federico Bazán estarán presentes, junto a otras autoridades provinciales. Durante la jornada, se proyectará un video institucional que destacará el potencial geológico de La Rioja y la visión de una minería que respete el entorno y beneficie a las comunidades locales. Bazán enfatizará el desarrollo minero como una política de Estado y su importancia para transformar productivamente la economía provincial.

La secretaria de Minería, Ivanna Guardia, presentará los detalles del plan, que no solo busca expandir la actividad minera, sino también fomentar un desarrollo sostenible que incluya a las comunidades en la toma de decisiones. Se espera un gran interés de diversos sectores, incluyendo académicos y representantes de la sociedad civil, en un debate que aborde tanto los desafíos ambientales como las oportunidades económicas en el ámbito minero.