Miércoles, 6 de Mayo 2026
Congelamiento de tarifas: alivio para los consumidores riojanos hasta fin de agosto
La Rioja

Congelamiento de tarifas: alivio para los consumidores riojanos hasta fin de agosto

El Gobernador Ricardo Quintela ha decidido congelar las tarifas de luz, agua, transporte y conectividad hasta el 31 de agosto, buscando proteger a la ciudadanía en medio de la crisis económica.

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La Diputada Nacional Gabriela Pedrali resaltó la decisión del Gobernador Ricardo Quintela de proteger a la provincia de La Rioja en medio de una crisis de desprotección. En este sentido, el Ejecutivo provincial ha decidido congelar las tarifas de luz, agua, transporte y conectividad hasta el 31 de agosto, lo que, según Pedrali, es un compromiso con el bienestar de la ciudadanía.

La legisladora también destacó la reducción del 20% en las cuotas de viviendas sociales de la APVyU, considerándolo un acto humanitario en respuesta a las políticas de ajuste a nivel nacional. “El Gobernador ha elegido estar al lado de cada riojano y riojana que hoy la está pasando mal”, afirmó.

Pedirali enfatizó que garantizar que el costo de vida no sea un obstáculo es esencial para la tranquilidad de los hogares. Esta previsibilidad económica, según ella, es vital para sostener el consumo local.

En un entorno donde se proponen modelos de desregulación, La Rioja se presenta como un ejemplo de federalismo activo y compromiso social. La legisladora concluyó afirmando que la unidad de acción en la provincia es fundamental para resistir cualquier intento de asfixia financiera externa.

Etiquetas: la rioja gobierno provincial congelamiento de tarifas políticas de ajuste justicia social ricardo quintela
TL;DR

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