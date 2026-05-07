Jueves, 7 de Mayo 2026
La Fiscalía de Estado busca liberar maquinaria de Vicuña S.A. para reactivar obras en la provincia
La Rioja

La Fiscalía de Estado busca liberar maquinaria de Vicuña S.A. para reactivar obras en la provincia

La Fiscalía de Estado de La Rioja solicita el levantamiento de restricciones viales en el corredor Guandacol-Santa Elena para facilitar el tránsito de Vicuña S.A. Esto podría impulsar el desarrollo minero y la economía local.

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La Fiscalía de Estado de la Provincia de La Rioja ha solicitado al Ministro de Seguridad, Justicia y Derechos Humanos, Dr. Miguel Ángel Zárate, el cumplimiento de una resolución judicial que permite la circulación en un corredor vial importante. Esta solicitud formal, identificada como Nota F.E. N° 205, fue presentada el 6 de mayo de 2026.

La Cámara Primera en Lo Civil, Comercial, De Minas, Criminal y Correccional – Secretaría “B” de Chilecito dictó la resolución que levanta la prohibición de tránsito en el corredor “Guandacol – Santa Elena – Zapallar – Las Cuevas – La Ciénaga”. Esto permitirá que la empresa minera Vicuña S.A. reanude el movimiento de maquinaria en la zona, poniendo fin a las restricciones previamente impuestas.

El Dr. Segundo Emilio Rodríguez, responsable de la Fiscalía, indicó que esta medida es el resultado de negociaciones entre el Gobierno de La Rioja y la mencionada empresa. Se espera que el Ministerio de Seguridad actúe rápidamente para implementar la orden judicial, lo que podría favorecer el desarrollo del proyecto minero y tener un impacto positivo en la economía local.

Este levantamiento de restricciones se produce en un contexto donde la explotación responsable de recursos naturales es crucial para el crecimiento económico y la sostenibilidad ambiental, lo que plantea tanto retos como oportunidades para las autoridades y la comunidad.

Etiquetas: la rioja chilecito fiscalía de estado minería restricción de tránsito gobierno provincial
TL;DR

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