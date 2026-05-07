La Fiscalía de Estado busca liberar maquinaria de Vicuña S.A. para reactivar obras en la provincia

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La Fiscalía de Estado de la Provincia de La Rioja ha solicitado al Ministro de Seguridad, Justicia y Derechos Humanos, Dr. Miguel Ángel Zárate, el cumplimiento de una resolución judicial que permite la circulación en un corredor vial importante. Esta solicitud formal, identificada como Nota F.E. N° 205, fue presentada el 6 de mayo de 2026.

La Cámara Primera en Lo Civil, Comercial, De Minas, Criminal y Correccional – Secretaría “B” de Chilecito dictó la resolución que levanta la prohibición de tránsito en el corredor “Guandacol – Santa Elena – Zapallar – Las Cuevas – La Ciénaga”. Esto permitirá que la empresa minera Vicuña S.A. reanude el movimiento de maquinaria en la zona, poniendo fin a las restricciones previamente impuestas.

El Dr. Segundo Emilio Rodríguez, responsable de la Fiscalía, indicó que esta medida es el resultado de negociaciones entre el Gobierno de La Rioja y la mencionada empresa. Se espera que el Ministerio de Seguridad actúe rápidamente para implementar la orden judicial, lo que podría favorecer el desarrollo del proyecto minero y tener un impacto positivo en la economía local.

Este levantamiento de restricciones se produce en un contexto donde la explotación responsable de recursos naturales es crucial para el crecimiento económico y la sostenibilidad ambiental, lo que plantea tanto retos como oportunidades para las autoridades y la comunidad.