Reconocimiento al Instituto de Servicios Ambientales por su laboratorio en Mendoza

NeboAI produce ediciones automáticas de textos periodísticos en forma de resúmenes y análisis. Sus resultados experimentales están basados en inteligencia artificial. Por tratarse de una edición de IA, los textos eventualmente pueden contener errores, omisiones, establecer relaciones equivocadas entre datos y otras inexactitudes imprevistas. Recomendamos chequear la edición.

El Instituto de Servicios Ambientales ha recibido un importante reconocimiento por su laboratorio por parte del Instituto Nacional de Vitivinicultura, tras su participación destacada en la primera ronda 2025 del Programa Nacional de Ensayos Interlaboratorios Enológicos. La ceremonia de premiación se llevó a cabo en la ciudad de Mendoza el 28 de febrero de 2026.

Este logro resalta la calidad y confiabilidad del laboratorio, posicionándolo como un actor clave en el desarrollo de políticas públicas fundamentadas en la ciencia. Según el presidente del instituto, Christian Albrecht, la participación en este programa permite medir, aprender y mejorar continuamente, fortaleciendo el compromiso con la calidad y el trabajo técnico.

El programa reúne laboratorios de todo el país para evaluar su desempeño técnico mediante ensayos comparativos, validando metodologías y elevando la calidad de los análisis. Además, el reconocimiento se integra en una nueva estrategia de modernización de la administración pública, alineándose con estándares internacionales como las normas ISO 9001 e ISO 14001.

Con esta distinción, el Instituto reafirma su rol estratégico en la provincia, ampliando su campo de acción y contribuyendo al desarrollo productivo mediante la consolidación de un perfil científico-técnico que acompaña las políticas públicas impulsadas por el Gobierno provincial.