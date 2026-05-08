Viernes, 8 de Mayo 2026
Programa Empleo Joven 2026 busca impulsar la inserción laboral de mil jóvenes en La Rioja
La Rioja

Programa Empleo Joven 2026 busca impulsar la inserción laboral de mil jóvenes en La Rioja

El Programa Empleo Joven 2026 busca integrar a 1.000 jóvenes de 18 a 24 años al sistema productivo en La Rioja, ofreciendo prácticas laborales con una asignación mensual de $377.000. Se priorizan perfiles registrados en 2025 y se requiere capacitación en comercio electrónico y ventas digitales.

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El Programa Empleo Joven 2026 en La Rioja tiene como meta integrar a 1.000 jóvenes al sistema productivo este año. La iniciativa busca fortalecer la relación entre el Estado, el sector privado y los jóvenes, ofreciendo oportunidades laborales para quienes buscan su primera experiencia o desean mejorar sus habilidades.

Los jóvenes de entre 18 y 24 años pueden postularse, incluyendo tanto a estudiantes universitarios como a aquellos que están finalizando la educación secundaria. La inscripción se realiza de manera descentralizada, con un enfoque federal. En la capital, los interesados deben acudir a la Secretaría de Políticas de Empleo, ubicada en calle 9 de Julio 420, o comunicarse al teléfono 0380-4453736.

El programa no ofrece un empleo bajo contrato tradicional, sino una práctica laboral de 4 horas diarias durante un periodo inicial de 6 meses, con posibilidad de prórroga. Además, el Estado Provincial asignará $377.000 mensuales por practicante, mientras que el comerciante deberá cubrir el seguro del joven. Este año, se incluye una capacitación obligatoria en temas como comercio electrónico y estrategias de ventas digitales en colaboración con la CAME.

Etiquetas: la rioja empleo joven programa laboral juventud gobierno provincial capacitación
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