Programa Empleo Joven 2026 busca impulsar la inserción laboral de mil jóvenes en La Rioja

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El Programa Empleo Joven 2026 en La Rioja tiene como meta integrar a 1.000 jóvenes al sistema productivo este año. La iniciativa busca fortalecer la relación entre el Estado, el sector privado y los jóvenes, ofreciendo oportunidades laborales para quienes buscan su primera experiencia o desean mejorar sus habilidades.

Los jóvenes de entre 18 y 24 años pueden postularse, incluyendo tanto a estudiantes universitarios como a aquellos que están finalizando la educación secundaria. La inscripción se realiza de manera descentralizada, con un enfoque federal. En la capital, los interesados deben acudir a la Secretaría de Políticas de Empleo, ubicada en calle 9 de Julio 420, o comunicarse al teléfono 0380-4453736.

El programa no ofrece un empleo bajo contrato tradicional, sino una práctica laboral de 4 horas diarias durante un periodo inicial de 6 meses, con posibilidad de prórroga. Además, el Estado Provincial asignará $377.000 mensuales por practicante, mientras que el comerciante deberá cubrir el seguro del joven. Este año, se incluye una capacitación obligatoria en temas como comercio electrónico y estrategias de ventas digitales en colaboración con la CAME.