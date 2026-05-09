Sábado, 9 de Mayo 2026
EDELaR refuerza la lucha contra el fraude mientras optimiza su servicio eléctrico en La Rioja
La Rioja

EDELaR refuerza la lucha contra el fraude mientras optimiza su servicio eléctrico en La Rioja

EDELaR realiza operativos antifraude en La Rioja, mejorando la infraestructura eléctrica y eliminando conexiones clandestinas que representan un riesgo para la seguridad.

Redacción
Redacción Equipo Editorial
Hace 2 h 1 min de lectura
NeboAI Te resumo la noticia con datos, cifras y contexto
EN 30 SEGUNDOS

35 seg de lectura Ahorraste ~1 min
EN 1 ORACIÓN

SENTIMIENTO
Neutro

𒀭
NeboAI está trabajando, aguarda un instante...
Preparando análisis detallado
Resumen rápido completado
Extrayendo datos, cifras y citas...
Identificando protagonistas y contexto
ANÁLISIS DETALLADO
COMPARTIR
¿Te sirvió?

NeboAI produce ediciones automáticas de textos periodísticos en forma de resúmenes y análisis. Sus resultados experimentales están basados en inteligencia artificial. Por tratarse de una edición de IA, los textos eventualmente pueden contener errores, omisiones, establecer relaciones equivocadas entre datos y otras inexactitudes imprevistas. Recomendamos chequear la edición.

© NeboAI 2025 Sobre Nebo

EDELaR ha implementado operativos antifraude en La Rioja como parte de un plan para mejorar el servicio eléctrico. Estas medidas incluyen la optimización de líneas de media tensión y la renovación de infraestructura, además de un fuerte operativo en el sur provincial para eliminar conexiones clandestinas.

En el Barrio La Quebrada, se llevó a cabo la extensión de la red eléctrica, con la instalación de 200 metros de nueva red y la eliminación de puntos críticos de riesgo, lo que ha mejorado significativamente la calidad del servicio para los vecinos. En el departamento de San Blas de los Sauces, se renovó infraestructura obsoleta, reemplazando columnas y reparando una subestación deteriorada, lo que previene cortes no programados.

La Campaña de Fraude se ha intensificado en la zona sur, donde se han detectado múltiples conexiones ilegales. Estos operativos no solo buscan reducir pérdidas de energía, sino también prevenir riesgos de electrocución y cortocircuitos, asegurando la seguridad de la comunidad. EDELaR enfatiza la importancia de un uso responsable de la energía, fundamental para el desarrollo económico y social de la provincia.

Etiquetas: la rioja edelar fraude eléctrico obras públicas servicio eléctrico san blas de los sauces
TL;DR

Este artículo es un resumen original con fines informativos. Créditos de imagen y cobertura completa en la fuente original. · Ver Política de contenidos

Redacción
Redacción Equipo Editorial

Redacción de Rioja24 es el equipo editorial responsable de cubrir las noticias más relevantes de La Rioja y Argentina. Comprometidos con la información veraz y oportuna, trabajamos las 24 horas para mantener informada a la comunidad riojana sobre política, economía, deportes, cultura y actualidad regional.

3690 articles →

Artículos relacionados

Programa Empleo Joven 2026 busca impulsar la inserción laboral de mil jóvenes en La Rioja

Este sábado, avistaje de aves gratuito en la Reserva Takú para toda la familia

Reconocimiento al Instituto de Servicios Ambientales por su laboratorio en Mendoza
Presiona Enter para buscar o ESC para cerrar