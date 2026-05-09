EDELaR refuerza la lucha contra el fraude mientras optimiza su servicio eléctrico en La Rioja

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EDELaR ha implementado operativos antifraude en La Rioja como parte de un plan para mejorar el servicio eléctrico. Estas medidas incluyen la optimización de líneas de media tensión y la renovación de infraestructura, además de un fuerte operativo en el sur provincial para eliminar conexiones clandestinas.

En el Barrio La Quebrada, se llevó a cabo la extensión de la red eléctrica, con la instalación de 200 metros de nueva red y la eliminación de puntos críticos de riesgo, lo que ha mejorado significativamente la calidad del servicio para los vecinos. En el departamento de San Blas de los Sauces, se renovó infraestructura obsoleta, reemplazando columnas y reparando una subestación deteriorada, lo que previene cortes no programados.

La Campaña de Fraude se ha intensificado en la zona sur, donde se han detectado múltiples conexiones ilegales. Estos operativos no solo buscan reducir pérdidas de energía, sino también prevenir riesgos de electrocución y cortocircuitos, asegurando la seguridad de la comunidad. EDELaR enfatiza la importancia de un uso responsable de la energía, fundamental para el desarrollo económico y social de la provincia.