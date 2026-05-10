Parque Solar Arauco I: nuevo aporte energético de 64 MW para la provincia

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La inauguración del Parque Solar Arauco I se realizó este viernes, sumando 64 megavatios al sistema energético provincial gracias a más de 89 mil paneles solares. Este proyecto, bajo la dirección del gobernador Ricardo Quintela, posiciona a La Rioja como un referente nacional en la generación de energías renovables.

El parque, ubicado en un terreno de más de 100 hectáreas, forma parte del complejo energético Parque Arauco. Durante la ceremonia, Quintela destacó el potencial de los recursos naturales de la provincia, como el viento y el sol, que se han transformado en energía vital. Asimismo, enfatizó la importancia de la capacidad técnica local, señalando que La Rioja se ha convertido en “un ejemplo para Sudamérica”.

El secretario de Energía, Alfredo Pedrali, también presente en el evento, expresó su orgullo por el desarrollo y resaltó las políticas energéticas que han permitido llevar energía a comunidades aisladas. Ariel Parmigiani, presidente de Parque Arauco, destacó el esfuerzo conjunto detrás de este proyecto, que tomó más de tres años en concretarse.