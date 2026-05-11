Lunes, 11 de Mayo 2026
El Plan Quinquenal Minero promete nuevos empleos en La Rioja hasta 2030
La Rioja

El Plan Quinquenal Minero promete nuevos empleos en La Rioja hasta 2030

La presentación del "Plan Quinquenal para el Desarrollo Minero 2026-2030" marca un hito en La Rioja, con énfasis en empleo local y sostenibilidad. La propuesta busca transformar la riqueza minera en dignidad para la comunidad, promoviendo un futuro próspero.

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El intendente de la Capital, Armando Molina, presentó el “Plan Quinquenal para el Desarrollo Minero 2026-2030”, destacando la importancia de generar empleo y crecimiento en La Rioja mediante una minería que involucre a los trabajadores locales. Molina enfatizó que esta estrategia representa “una puerta al futuro” para la provincia.

Durante su discurso, subrayó que La Rioja se encuentra en un momento crucial para el desarrollo productivo y minero, y que es fundamental que la provincia juegue un rol importante en el crecimiento nacional. En este sentido, expresó su deseo de que los beneficios de la minería se traduzcan en mejoras concretas para la comunidad.

Molina también hizo hincapié en la necesidad de un modelo de desarrollo sostenible que contemple el control estatal y la participación activa de la población. “Si cuidamos nuestros recursos y garantizamos el control del Estado, esta provincia entrará en una nueva etapa de esplendor”, afirmó, resaltando la resiliencia del pueblo riojano ante adversidades históricas.

Con esta iniciativa, el intendente busca no solo promover el desarrollo minero, sino también asegurar que la riqueza generada beneficie a todos los habitantes de La Rioja.

Etiquetas: la rioja minería desarrollo minero empleo gobierno provincial Armando Molina
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