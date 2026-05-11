Vinchina en alerta: docentes y estudiantes denuncian saqueos al patrimonio arqueológico

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Durante una visita a los sitios arqueológicos de Vinchina, un grupo de docentes y estudiantes de la Tecnicatura en Manejo de Áreas Protegidas y Guardaparques del ISFDYTP Vinchina, junto a un equipo del Museo Arqueológico Provincial Quyllur Ñan, detectó acciones de saqueo que ponen en riesgo el patrimonio arqueológico de la región. Esta situación ha generado gran preocupación entre los vecinos, quienes resaltan la urgencia de tomar conciencia sobre la conservación de estos recursos históricos.

El sitio arqueológico “Gran China” fue declarado Patrimonio mediante el decreto 2357/1980, y aunque su estatus no está activado, posee un potencial significativo para la investigación histórica. Sin embargo, la reciente actividad de saqueo amenaza tanto su conservación como la posibilidad de estudios futuros. Desde la dirección de Culturas de la Provincia, se ha hecho un llamado a la responsabilidad ciudadana, instando a cuidar este patrimonio y a no llevarse nada de los sitios.

Las acciones de saqueo son consideradas delitos y están penadas por la Ley Nacional 25.743 y la Ley Provincial 6.589, que buscan proteger el patrimonio arqueológico en Argentina. La comunidad espera que estas normativas sean aplicadas efectivamente para salvaguardar su legado cultural y fomentar una mayor conciencia sobre la importancia de preservar la historia local.