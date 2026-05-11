Lunes, 11 de Mayo 2026
La Rioja avanza hacia la energía sostenible con su primer Parque Solar Híbrido
La Rioja

La Rioja avanza hacia la energía sostenible con su primer Parque Solar Híbrido

La inauguración del primer parque solar híbrido en La Rioja suma 64 megavatios al sistema nacional y genera más de 200 empleos. Aporta 60 millones de dólares en cuatro años a las arcas provinciales.

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El presidente de Parque Eólico Arauco, Ariel Parmigiani, inauguró el primer parque solar híbrido de la provincia, un proyecto que se completó en solo cinco meses. Este nuevo parque aportará 64 megavatios al sistema nacional, consolidándose como uno de los centros de generación híbrida más importantes de Sudamérica.

La construcción implicó el traslado de más de 300 contenedores desde China, cruzando la Cordillera de los Andes. Durante el proceso, se generaron más de 200 puestos de trabajo directos y se finalizó sin accidentes laborales, gracias a una planificación meticulosa.

El impacto económico del parque es significativo, ya que en los últimos cuatro años ha transferido 60 millones de dólares a las arcas provinciales para políticas públicas. El 100% del nuevo parque pertenece a La Rioja, y actualmente más de mil familias dependen de su actividad. La energía producida ha sido vendida a CAMESA mediante contratos a 20 años, lo que permitirá reinvertir en el presupuesto provincial.

Etiquetas: la rioja parque solar energías renovables inauguración economía trabajo
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