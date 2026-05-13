Miércoles, 13 de Mayo 2026
Estudiantes del Colegio N° 13 afectadas por suspensión de clases debido a problemas de mantenimiento
La Rioja

Estudiantes del Colegio N° 13 afectadas por suspensión de clases debido a problemas de mantenimiento

Las clases en el Colegio N° 13 han sido suspendidas debido a serias deficiencias edilicias que comprometen la seguridad de los estudiantes. La comunidad educativa exige respuestas inmediatas del Gobierno provincial para abordar esta crisis que afecta el aprendizaje.

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La decisión de retirar al alumnado del Colegio N° 13 ha sido tomada por las autoridades del establecimiento debido a las malas condiciones edilicias que afectan el desarrollo normal de las actividades escolares. La vicerrectora a cargo comunicó esta medida, resaltando la preocupación de la comunidad educativa por el estado actual del edificio.

La directiva del colegio espera respuestas concretas del Ministerio de Educación, ya que hasta el momento no han recibido soluciones favorables. La suspensión de clases se considera un paso necesario para garantizar la seguridad y el bienestar de los estudiantes, quienes se encuentran en un entorno que no cumple con los estándares básicos.

La situación del Colegio N° 13 refleja una problemática más amplia que afecta a diversas instituciones en la región. La falta de mantenimiento y las deficiencias en la infraestructura educativa han generado preocupación entre padres, docentes y autoridades. Ante este panorama, la comunidad escolar ha expresado su descontento y exige una respuesta inmediata del Gobierno provincial.

Es urgente que se tomen medidas para solucionar las carencias en infraestructura y mantenimiento. La situación actual del colegio subraya la importancia de priorizar la educación y las condiciones en las que se imparte, ya que cualquier interrupción en su funcionamiento puede tener efectos duraderos en el desarrollo social y económico de la región.

Etiquetas: colegio n° 13 infraestructura educativa gobierno provincial educación la rioja mantenimiento escolar
TL;DR

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