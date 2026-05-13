Miércoles, 13 de Mayo 2026
La Maratón Aniversario de La Rioja fomenta la unión y el compromiso social entre vecinos
La Rioja

La Maratón Aniversario de La Rioja fomenta la unión y el compromiso social entre vecinos

La Maratón Policial celebra el 435° Aniversario de la Institución, buscando unir a la fuerza de seguridad y la comunidad a través del deporte y hábitos saludables. La actividad se centra en la integración y el fortalecimiento institucional, promoviendo un ambiente festivo y saludable.

Redacción
Redacción Equipo Editorial
Hace 2 h 1 min de lectura
NeboAI Te resumo la noticia con datos, cifras y contexto
EN 30 SEGUNDOS

35 seg de lectura Ahorraste ~1 min
EN 1 ORACIÓN

SENTIMIENTO
Neutro

𒀭
NeboAI está trabajando, aguarda un instante...
Preparando análisis detallado
Resumen rápido completado
Extrayendo datos, cifras y citas...
Identificando protagonistas y contexto
ANÁLISIS DETALLADO
COMPARTIR
¿Te sirvió?

NeboAI produce ediciones automáticas de textos periodísticos en forma de resúmenes y análisis. Sus resultados experimentales están basados en inteligencia artificial. Por tratarse de una edición de IA, los textos eventualmente pueden contener errores, omisiones, establecer relaciones equivocadas entre datos y otras inexactitudes imprevistas. Recomendamos chequear la edición.

© NeboAI 2025 Sobre Nebo

Esta mañana se llevó a cabo la presentación oficial de la Maratón Policial, en el marco de las celebraciones por el 435° Aniversario de la Institución Policial. Este evento, muy esperado por la comunidad, busca estrechar la relación entre la fuerza de seguridad y los ciudadanos a través del deporte.

El anuncio fue liderado por altos funcionarios de la policía y del área deportiva provincial, incluyendo al Crio. Gral. René Omar Molina, Jefe de Policía, y al Jorge Córdoba, Secretario de Deportes. Durante la conferencia, Molina enfatizó que la maratón no solo representa una competencia física, sino una oportunidad para fortalecer los vínculos sociales y promover una vida saludable.

La Secretaría de Deportes se comprometió a brindar apoyo logístico y técnico para asegurar que el evento sea apto para corredores profesionales, manteniendo también un enfoque recreativo para los aficionados. La organización de la maratón se basa en tres pilares fundamentales: Hábitos Saludables, Integración y Fortalecimiento Institucional, que buscan crear un ambiente festivo y de colaboración entre la policía y la comunidad.

Etiquetas: la rioja maratón policial actividad deportiva vinculación social hábitos saludables integración
TL;DR

Este artículo es un resumen original con fines informativos. Créditos de imagen y cobertura completa en la fuente original. · Ver Política de contenidos

Redacción
Redacción Equipo Editorial

Redacción de Rioja24 es el equipo editorial responsable de cubrir las noticias más relevantes de La Rioja y Argentina. Comprometidos con la información veraz y oportuna, trabajamos las 24 horas para mantener informada a la comunidad riojana sobre política, economía, deportes, cultura y actualidad regional.

3776 articles →

Artículos relacionados

El volcán Incapillo en La Rioja revela actividad geotérmica sorprendente

Obras viales y capacitación: un nuevo impulso para el desarrollo de La Rioja

Historia conmovedora de un familia riojana en La Perla: el legado de un hijo
Presiona Enter para buscar o ESC para cerrar