La Maratón Aniversario de La Rioja fomenta la unión y el compromiso social entre vecinos

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Esta mañana se llevó a cabo la presentación oficial de la Maratón Policial, en el marco de las celebraciones por el 435° Aniversario de la Institución Policial. Este evento, muy esperado por la comunidad, busca estrechar la relación entre la fuerza de seguridad y los ciudadanos a través del deporte.

El anuncio fue liderado por altos funcionarios de la policía y del área deportiva provincial, incluyendo al Crio. Gral. René Omar Molina, Jefe de Policía, y al Jorge Córdoba, Secretario de Deportes. Durante la conferencia, Molina enfatizó que la maratón no solo representa una competencia física, sino una oportunidad para fortalecer los vínculos sociales y promover una vida saludable.

La Secretaría de Deportes se comprometió a brindar apoyo logístico y técnico para asegurar que el evento sea apto para corredores profesionales, manteniendo también un enfoque recreativo para los aficionados. La organización de la maratón se basa en tres pilares fundamentales: Hábitos Saludables, Integración y Fortalecimiento Institucional, que buscan crear un ambiente festivo y de colaboración entre la policía y la comunidad.