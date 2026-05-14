Jueves, 14 de Mayo 2026
Capacitación inclusiva en La Rioja: un paso hacia la atención integral de la discapacidad
La Rioja

Capacitación inclusiva en La Rioja: un paso hacia la atención integral de la discapacidad

El Gobierno provincial lanza una capacitación para el personal de la APVyU, buscando mejorar la atención a personas con discapacidad. Esta iniciativa promueve un Estado más inclusivo y eficiente.

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El Gobierno provincial ha iniciado una nueva capacitación para el personal de la Administración Provincial de Vivienda y Urbanismo (APVyU) con el fin de mejorar la atención a las personas con discapacidad. Los ministros Ariel Puy Soria y Alfredo Menem resaltaron la importancia de construir un Estado más inclusivo y eficiente.

La capacitación, que se llevó a cabo en el salón Marta Mera, busca eliminar barreras en el acceso a los servicios públicos, abordando las problemáticas en la coordinación de políticas habitacionales dirigidas a este sector. Participaron también la secretaria de Inclusión y Desarrollo Social, Lucía Díaz Chiavassa, y la directora del Consejo Provincial para Personas con Discapacidad, Soledad Córdoba.

Durante la apertura, Puy Soria destacó que la iniciativa no solo se centra en el personal del Ministerio, sino que se extiende a todas las áreas del Estado provincial y municipal. Esto forma parte de la gestión del gobernador Ricardo Quintela, quien promueve un Estado cercano y sensible a las necesidades de la comunidad.

Etiquetas: la rioja gobierno provincial inclusión capacitación personas con discapacidad administración pública
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