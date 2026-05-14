Capacitación inclusiva en La Rioja: un paso hacia la atención integral de la discapacidad

NeboAI produce ediciones automáticas de textos periodísticos en forma de resúmenes y análisis. Sus resultados experimentales están basados en inteligencia artificial. Por tratarse de una edición de IA, los textos eventualmente pueden contener errores, omisiones, establecer relaciones equivocadas entre datos y otras inexactitudes imprevistas. Recomendamos chequear la edición.

El Gobierno provincial ha iniciado una nueva capacitación para el personal de la Administración Provincial de Vivienda y Urbanismo (APVyU) con el fin de mejorar la atención a las personas con discapacidad. Los ministros Ariel Puy Soria y Alfredo Menem resaltaron la importancia de construir un Estado más inclusivo y eficiente.

La capacitación, que se llevó a cabo en el salón Marta Mera, busca eliminar barreras en el acceso a los servicios públicos, abordando las problemáticas en la coordinación de políticas habitacionales dirigidas a este sector. Participaron también la secretaria de Inclusión y Desarrollo Social, Lucía Díaz Chiavassa, y la directora del Consejo Provincial para Personas con Discapacidad, Soledad Córdoba.

Durante la apertura, Puy Soria destacó que la iniciativa no solo se centra en el personal del Ministerio, sino que se extiende a todas las áreas del Estado provincial y municipal. Esto forma parte de la gestión del gobernador Ricardo Quintela, quien promueve un Estado cercano y sensible a las necesidades de la comunidad.