Jueves, 14 de Mayo 2026
Chamical se prepara para recibir a apicultores en la 2ª Expo Apícola este jueves
La Rioja

Chamical se prepara para recibir a apicultores en la 2ª Expo Apícola este jueves

Chamical se alista para la segunda edición de la Expo Apícola el 14 de mayo, un evento que resalta la importancia de la apicultura local. Habrá stands, charlas y degustaciones, promoviendo la producción de miel argentina y el vínculo entre productores y la comunidad.

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Chamical se alista para la segunda edición de la Expo Apícola, un evento que coincide con el inicio de la Semana de la Miel en Argentina. La actividad, organizada por el Municipio de Chamical y la Secretaría de Producción y Turismo, se llevará a cabo el jueves 14 de mayo en la Plaza San Martín desde las 9:00 hasta las 12:30.

El objetivo de la Expo Apícola es promover la producción de miel local y fomentar su consumo, ofreciendo stands de apicultura, talleres y charlas informativas. Uno de los momentos destacados será la charla sobre la elaboración de caramelos artesanales de miel, programada para las 10:30. Este evento se ha convertido en un punto de encuentro para productores y la comunidad, fortaleciendo el vínculo entre ellos.

Desde la organización, se subraya la importancia de la actividad apícola como un motor económico en la región. Además, la Expo busca educar sobre la relevancia de la apicultura no solo en términos económicos, sino también en su contribución a la biodiversidad y el equilibrio del ecosistema local.

Se espera una gran afluencia de público, lo que refleja el creciente interés por la apicultura. La Expo Apícola no solo es un evento comercial, sino también una plataforma para inspirar a futuras generaciones a formar parte de esta actividad con un futuro prometedor.

Etiquetas: chamical expo apícola producción apícola miel argentina desarrollo local turismo
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