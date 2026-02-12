Chamical se prepara para recibir el acto inaugural del ciclo lectivo 2026 en marzo

NeboAI produce ediciones automáticas de textos periodísticos en forma de resúmenes y análisis. Sus resultados experimentales están basados en inteligencia artificial. Por tratarse de una edición de IA, los textos eventualmente pueden contener errores, omisiones, establecer relaciones equivocadas entre datos y otras inexactitudes imprevistas. Recomendamos chequear la edición.

El ciclo lectivo 2026 comenzará el 2 de marzo con un acto central en la Escuela Técnica Agropecuaria (EMETA), ubicado en Chamical. La inauguración contará con la presencia de autoridades educativas y de la comunidad. El ministro de Educación, Ariel Martínez, realizó una visita a la escuela para supervisar los trabajos de acondicionamiento, acompañado por la intendenta Dora Rodríguez y diputados provinciales.

Durante su recorrido, Martínez enfatizó la importancia de que todos los establecimientos estén listos para el inicio de clases. Además, se realizará un acto de apertura en la Escuela Caudillos Riojanos de la ciudad Capital, también el mismo día, en horario vespertino. La intendenta Rodríguez agradeció al ministro y al gobernador Ricardo Quintela por el apoyo hacia las escuelas de la región.

El rector de la EMETA, Juan Quinteros, expresó su orgullo por ser la sede del acto central. Esta escuela, situada a cinco kilómetros de Chamical, se especializa en producción agropecuaria y cuenta con una matrícula de aproximadamente 100 estudiantes. Quinteros destacó que la misión de la institución es que los alumnos apliquen sus conocimientos en el campo, contribuyendo así al desarrollo productivo regional.