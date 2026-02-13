Viernes, 13 de Febrero 2026
Incendio en Sanagasta: el salón de té «Sabor a Mi» se recupera sin heridos
Incendio en Sanagasta: el salón de té «Sabor a Mi» se recupera sin heridos

Un incendio en el salón de té «Sabor a Mi» en Sanagasta fue controlado por bomberos antes de que se propagara a la vivienda cercana. La propietaria, de 70 años, no sufrió lesiones. Las autoridades destacan la necesidad de revisar medidas de seguridad en negocios locales.

Hace 49 min
Un incendio se registró en el salón de té Sabor a Mi, situado en un callejón del barrio La Plaza en Sanagasta. El incidente ocurrió a las 17.30 horas y fue reportado a la policía mediante un llamado telefónico.

La propietaria del establecimiento, Martha Emma Bevilacqua Igarza, de 70 años, se encontró con el fuego al regresar de tirar la basura. Se sospecha que el incendio se originó en una cortina cercana a la cocina. Los bomberos voluntarios, liderados por Albrecht Gustavo y Nieto Exequiel, llegaron rápidamente y controlaron la situación, evitando que el fuego se expandiera a su vivienda, que está a pocos metros del local.

No se reportaron heridos y el personal de bomberos continúa trabajando para extinguir los focos de calor. Este evento pone de manifiesto la necesidad de reforzar las medidas de seguridad en comercios, instando a los propietarios a revisar sus protocolos de prevención de incendios. El salón de té, un importante punto de encuentro en la comunidad, podrá seguir funcionando gracias a la rápida intervención de los bomberos.

TL;DR

