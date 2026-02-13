Incendio en Sanagasta: el salón de té «Sabor a Mi» se recupera sin heridos

NeboAI produce ediciones automáticas de textos periodísticos en forma de resúmenes y análisis. Sus resultados experimentales están basados en inteligencia artificial. Por tratarse de una edición de IA, los textos eventualmente pueden contener errores, omisiones, establecer relaciones equivocadas entre datos y otras inexactitudes imprevistas. Recomendamos chequear la edición.

Un incendio se registró en el salón de té Sabor a Mi, situado en un callejón del barrio La Plaza en Sanagasta. El incidente ocurrió a las 17.30 horas y fue reportado a la policía mediante un llamado telefónico.

La propietaria del establecimiento, Martha Emma Bevilacqua Igarza, de 70 años, se encontró con el fuego al regresar de tirar la basura. Se sospecha que el incendio se originó en una cortina cercana a la cocina. Los bomberos voluntarios, liderados por Albrecht Gustavo y Nieto Exequiel, llegaron rápidamente y controlaron la situación, evitando que el fuego se expandiera a su vivienda, que está a pocos metros del local.

No se reportaron heridos y el personal de bomberos continúa trabajando para extinguir los focos de calor. Este evento pone de manifiesto la necesidad de reforzar las medidas de seguridad en comercios, instando a los propietarios a revisar sus protocolos de prevención de incendios. El salón de té, un importante punto de encuentro en la comunidad, podrá seguir funcionando gracias a la rápida intervención de los bomberos.