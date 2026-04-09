Boleto Estudiantil Gratuito: Beneficio para estudiantes de la UNLaR en abril

NeboAI produce ediciones automáticas de textos periodísticos en forma de resúmenes y análisis. Sus resultados experimentales están basados en inteligencia artificial. Por tratarse de una edición de IA, los textos eventualmente pueden contener errores, omisiones, establecer relaciones equivocadas entre datos y otras inexactitudes imprevistas. Recomendamos chequear la edición.

A partir del lunes 13 de abril y hasta el 17 de abril, se realizará un operativo especial del Boleto Estudiantil Gratuito (BUG) en la Ciudad Universitaria de la UNLaR. Este operativo tiene como finalidad facilitar la gestión del beneficio de transporte para los estudiantes.

Los estudiantes podrán acercarse a distintos puntos de atención habilitados dentro del predio universitario, como la Sala Joaquín V. González, el hall del Rectorado y el Cuerda, en el horario de 9 a 15 hs. Para realizar el trámite, deberán presentar un «Certificado de Alumno Regular», una fotocopia de su DNI y $3.000 para la tarjeta.

Es importante destacar que los interesados deben cumplir con requisitos específicos de residencia para acceder al BUG, incluyendo la nacionalidad argentina y un domicilio en la provincia de La Rioja. Este operativo, coordinado entre la universidad y el gobierno provincial, busca simplificar el proceso de obtención del subsidio durante el ciclo lectivo actual.