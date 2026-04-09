Jueves, 9 de Abril 2026
Boleto Estudiantil Gratuito: Beneficio para estudiantes de la UNLaR en abril
La Rioja

Boleto Estudiantil Gratuito: Beneficio para estudiantes de la UNLaR en abril

Desde el lunes 13 y hasta el viernes 17, la UNLaR habilitará un operativo para gestionar el Boleto Estudiantil Gratuito. Los estudiantes deben presentar requisitos específicos y pagar $3.000.

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A partir del lunes 13 de abril y hasta el 17 de abril, se realizará un operativo especial del Boleto Estudiantil Gratuito (BUG) en la Ciudad Universitaria de la UNLaR. Este operativo tiene como finalidad facilitar la gestión del beneficio de transporte para los estudiantes.

Los estudiantes podrán acercarse a distintos puntos de atención habilitados dentro del predio universitario, como la Sala Joaquín V. González, el hall del Rectorado y el Cuerda, en el horario de 9 a 15 hs. Para realizar el trámite, deberán presentar un «Certificado de Alumno Regular», una fotocopia de su DNI y $3.000 para la tarjeta.

Es importante destacar que los interesados deben cumplir con requisitos específicos de residencia para acceder al BUG, incluyendo la nacionalidad argentina y un domicilio en la provincia de La Rioja. Este operativo, coordinado entre la universidad y el gobierno provincial, busca simplificar el proceso de obtención del subsidio durante el ciclo lectivo actual.

Etiquetas: la rioja unlar boleto estudiantil gratuito gobierno provincial transporte estudiantes
TL;DR

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