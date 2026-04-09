Jinetes nocturnos deberán usar chalecos refractivos por seguridad en la vía pública

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La Ordenanza N° 6783, aprobada por la Municipalidad de la Capital, establece que todos los jinetes que participen en peregrinaciones, marchas o manifestaciones de fe durante la noche deben utilizar chalecos refractivos o elementos de alta visibilidad. La concejal Ramona Ceballos fue la responsable de presentar esta iniciativa, que tiene como objetivo principal aumentar la seguridad de los jinetes en condiciones de baja luminosidad.

La Dirección de Tránsito y Seguridad Vial será la encargada de llevar a cabo campañas de concientización y control para asegurar el cumplimiento de la norma. Además, se solicita la colaboración de instituciones religiosas, agrupaciones gauchas y asociaciones tradicionalistas para promover el uso de estos elementos entre sus miembros. Las sanciones por incumplimiento incluirán apercibimientos y restricciones en la participación en eventos municipales.

Esta normativa se alinea con el compromiso del gobierno municipal de garantizar la seguridad en actividades que forman parte de la identidad cultural de la región. En vista de las festividades religiosas que se aproximan, se considera fundamental el uso de chalecos refractivos para la protección de los jinetes, quienes frecuentemente transitan por rutas con visibilidad limitada. Las autoridades confían en que la comunidad contribuya activamente a la difusión y cumplimiento de estas medidas de seguridad vial.