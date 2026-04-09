Crisis económica en La Rioja: el gobernador dialoga con líderes del fútbol local

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La complicada situación económica que atraviesan los clubes de fútbol en La Rioja fue el tema central de una reunión entre el gobernador Ricardo Quintela, el presidente de la Liga Riojana de Fútbol, Gabriel Godoy, y el presidente del club San Vicente, "mechón" Arias. Durante el encuentro, Godoy expresó su agradecimiento por el apoyo que el Gobierno provincial está dispuesto a brindar, fundamental en un contexto de restricciones financieras que limita la participación de los clubes en el torneo.

Quintela destacó que la inversión en el deporte no debe considerarse un gasto, sino una herramienta eficaz de política pública que incide en la salud, seguridad y economía de la comunidad. Este enfoque fue valorado positivamente por los dirigentes deportivos, quienes reconocen la importancia de fomentar el deporte como un motor de desarrollo social.

Godoy también mencionó que la Liga deberá programar el inicio del campeonato, aunque los clubes que no cuenten con los recursos necesarios podrían no participar. La situación económica en la provincia ha llevado a los clubes a replantear sus estrategias y buscar apoyo adicional para competir, lo que resalta la necesidad de una colaboración más estrecha entre el gobierno y las instituciones deportivas.

El diálogo y la búsqueda de soluciones por parte del Gobierno provincial son vistos como un avance en la relación con el mundo del deporte, lo que podría servir de modelo para otras provincias que enfrentan desafíos similares en la financiación de actividades deportivas.