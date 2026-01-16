Viernes, 16 de Enero 2026
Chepes se recupera: restablecen servicios tras la fuerte tormenta de la semana pasada

El Comité de Emergencia Municipal de Chepes anunció la normalización de servicios tras superar la emergencia. La desactivación del COEM evidencia la efectividad de las acciones coordinadas.

Hace 1 h
La situación de emergencia en el departamento de Chepes ha sido superada, gracias a la colaboración de diversas instituciones. Esto se anunció tras la reunión del Comité de Emergencia Municipal, donde participaron la Vicegobernadora Tere Madera, el Secretario General de la Gobernación Ricky Herrera, el Jefe de Gabinete Juan Luna Corzo y el Administrador de Vialidad Jorge Escudero.

A raíz de los esfuerzos conjuntos, se ha normalizado el funcionamiento de los servicios públicos. El Decreto N° 005/2026 marca la desactivación del COEM, evidenciando la efectividad de las acciones implementadas. Las obras necesarias continuarán bajo la supervisión del Ejecutivo Municipal, con el apoyo del Gobierno Provincial.

Las autoridades enfatizaron la necesidad de mantener una comunicación constante con la ciudadanía, con el objetivo de cuidar a la población y proporcionar respuestas ante futuros desafíos. Este enfoque busca fortalecer la confianza en las instituciones y mejorar la gestión de emergencias.

Etiquetas: chepes emergencia gobierno provincial informe final situación rural gestión de emergencias
