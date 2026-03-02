Ciclo lectivo arranca en La Rioja con respaldo a estudiantes y sus familias

NeboAI produce ediciones automáticas de textos periodísticos en forma de resúmenes y análisis. Sus resultados experimentales están basados en inteligencia artificial. Por tratarse de una edición de IA, los textos eventualmente pueden contener errores, omisiones, establecer relaciones equivocadas entre datos y otras inexactitudes imprevistas. Recomendamos chequear la edición.

Las instituciones educativas de gestión privada en La Rioja han comenzado su ciclo lectivo con el propósito de brindar apoyo a estudiantes y familias. Las actividades preparatorias se iniciaron el 9 de febrero con tareas administrativas, seguidas de jornadas institucionales desde el 18 y mesas de exámenes a partir del 23 para aquellos estudiantes que debían materias.

La organización anticipada ha permitido que cada institución esté lista para el inicio de clases, especialmente para los alumnos de quinto año. En este contexto, la titular de la entidad destacó la relevancia de una planificación adecuada para un comienzo sin inconvenientes.

En relación con el Último Primer Día (UPD), se ha trabajado con alumnos y familias para promover celebraciones responsables, indicando que los festejos no se realizan dentro de los establecimientos educativos. La bienvenida incluirá un desayuno entre estudiantes, familias y el equipo educativo, junto a actividades simbólicas del inicio del ciclo escolar.

A pesar de un aumento en la morosidad vinculado a la pérdida de poder adquisitivo, la referente de la entidad destacó la matrícula sostenida de las instituciones, resaltando que las familias continúan apostando por la educación de sus hijos, lo que refleja un compromiso con la calidad del servicio educativo.