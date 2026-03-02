Martes, 3 de Marzo 2026
Ciclo lectivo arranca en La Rioja con respaldo a estudiantes y sus familias
Las instituciones educativas de gestión privada en La Rioja han comenzado su ciclo lectivo con un enfoque en el acompañamiento a estudiantes y familias. A pesar del aumento en la morosidad, la matrícula se mantiene estable, evidenciando el compromiso de las familias con la educación. Se organizan actividades especiales para el inicio del ciclo, destacando la importancia de una planificación anticipada.

Redacción
Redacción Equipo Editorial
Hace 6 h 2 min de lectura
Las instituciones educativas de gestión privada en La Rioja han comenzado su ciclo lectivo con el propósito de brindar apoyo a estudiantes y familias. Las actividades preparatorias se iniciaron el 9 de febrero con tareas administrativas, seguidas de jornadas institucionales desde el 18 y mesas de exámenes a partir del 23 para aquellos estudiantes que debían materias.

La organización anticipada ha permitido que cada institución esté lista para el inicio de clases, especialmente para los alumnos de quinto año. En este contexto, la titular de la entidad destacó la relevancia de una planificación adecuada para un comienzo sin inconvenientes.

En relación con el Último Primer Día (UPD), se ha trabajado con alumnos y familias para promover celebraciones responsables, indicando que los festejos no se realizan dentro de los establecimientos educativos. La bienvenida incluirá un desayuno entre estudiantes, familias y el equipo educativo, junto a actividades simbólicas del inicio del ciclo escolar.

A pesar de un aumento en la morosidad vinculado a la pérdida de poder adquisitivo, la referente de la entidad destacó la matrícula sostenida de las instituciones, resaltando que las familias continúan apostando por la educación de sus hijos, lo que refleja un compromiso con la calidad del servicio educativo.

Etiquetas: la rioja educación ciclo lectivo instituciones educativas morosidad familias
Redacción
Redacción Equipo Editorial

Redacción de Rioja24 es el equipo editorial responsable de cubrir las noticias más relevantes de La Rioja y Argentina. Comprometidos con la información veraz y oportuna, trabajamos las 24 horas para mantener informada a la comunidad riojana sobre política, economía, deportes, cultura y actualidad regional.

