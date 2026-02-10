Martes, 10 de Febrero 2026
Concurso municipal en La Rioja: buscan profesionales para mejorar la gestión pública
Concurso municipal en La Rioja: buscan profesionales para mejorar la gestión pública

El intendente Armando Molina lanzó un concurso para el cargo de director/a de bromatología con el objetivo de modernizar la gestión pública y mejorar servicios esenciales. La iniciativa busca atraer profesionales capacitados y comprometidos con el desarrollo local.

El municipio de Chilecito ha lanzado un concurso para la selección de un director/a de bromatología, como parte de un esfuerzo por modernizar y mejorar la administración pública. El intendente Armando Molina destacó que esta iniciativa busca atraer a profesionales capacitados para optimizar el servicio a la comunidad, enfatizando la importancia de contar con personas comprometidas con el desarrollo local.

Este proceso de selección se llevará a cabo mediante un concurso por antecedentes y oposición, reflejando el compromiso del municipio con la profesionalización de su gestión. Molina subrayó que la figura del director/a de bromatología es fundamental para asegurar la calidad de los alimentos y la salud pública, lo cual es vital para el bienestar de los ciudadanos.

Además, el concurso se integra en un marco más amplio de transformación de la gestión pública, que busca adecuar las estructuras municipales a las demandas actuales. La modernización de la función pública es una prioridad en la agenda política, y este anuncio ha generado expectativas entre los profesionales del sector, quienes ven una oportunidad para contribuir a políticas efectivas y alineadas con las necesidades de la población.

El intendente concluyó reafirmando el compromiso de su gestión hacia la modernización y el fortalecimiento de la administración pública, buscando fomentar la participación ciudadana en la construcción de un futuro mejor para Chilecito.

TL;DR

Este artículo es un resumen original con fines informativos.

