Parque Solar I en La Rioja: Avances que promueven la energía renovable esta semana
Parque Solar I en La Rioja: Avances que promueven la energía renovable esta semana

Parque Arauco presentará avances del Parque Solar Arauco I, destacando que el equipamiento ya está en el sitio, con la obra en tiempo y forma. Un informe técnico será publicado para garantizar transparencia.

El día miércoles, Parque Arauco realizará una presentación institucional y una visita técnica al Parque Solar Arauco I, dirigida a acreedores. Esta actividad forma parte de una estrategia de gestión que busca promover la transparencia y el cumplimiento de estándares internacionales.

Durante el evento, se expondrán los avances del proyecto, que avanza conforme al plan de trabajo establecido. El equipamiento principal, que incluye módulos fotovoltaicos, trackers e inversores, ya ha sido completamente adquirido y se encuentra disponible en el sitio. La logística necesaria para su transporte ha concluido exitosamente.

Los asistentes podrán verificar que la obra se ejecuta según el cronograma, sin contratiempos. Además, se anticipa una aceleración en los ritmos de trabajo en las próximas fases. Parque Arauco también publicará un informe técnico integral en su sitio web, con información detallada sobre el estado del proyecto y los hitos alcanzados.

La estación transformadora presenta un avance notable, con la mayoría de las obras ya completadas, a la espera de las pruebas operativas finales. La visita incluirá un recorrido por las distintas áreas de trabajo, mostrando los logros constructivos y las etapas siguientes, reafirmando el liderazgo técnico de Parque Arauco en el NOA.

