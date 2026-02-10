Parque Solar I en La Rioja: Avances que promueven la energía renovable esta semana

NeboAI produce ediciones automáticas de textos periodísticos en forma de resúmenes y análisis. Sus resultados experimentales están basados en inteligencia artificial. Por tratarse de una edición de IA, los textos eventualmente pueden contener errores, omisiones, establecer relaciones equivocadas entre datos y otras inexactitudes imprevistas. Recomendamos chequear la edición.

El día miércoles, Parque Arauco realizará una presentación institucional y una visita técnica al Parque Solar Arauco I, dirigida a acreedores. Esta actividad forma parte de una estrategia de gestión que busca promover la transparencia y el cumplimiento de estándares internacionales.

Durante el evento, se expondrán los avances del proyecto, que avanza conforme al plan de trabajo establecido. El equipamiento principal, que incluye módulos fotovoltaicos, trackers e inversores, ya ha sido completamente adquirido y se encuentra disponible en el sitio. La logística necesaria para su transporte ha concluido exitosamente.

Los asistentes podrán verificar que la obra se ejecuta según el cronograma, sin contratiempos. Además, se anticipa una aceleración en los ritmos de trabajo en las próximas fases. Parque Arauco también publicará un informe técnico integral en su sitio web, con información detallada sobre el estado del proyecto y los hitos alcanzados.

La estación transformadora presenta un avance notable, con la mayoría de las obras ya completadas, a la espera de las pruebas operativas finales. La visita incluirá un recorrido por las distintas áreas de trabajo, mostrando los logros constructivos y las etapas siguientes, reafirmando el liderazgo técnico de Parque Arauco en el NOA.