Martes, 10 de Febrero 2026
Docentes de La Rioja deberán esperar hasta el 18 de febrero para regresar a clases
La Rioja

Docentes de La Rioja deberán esperar hasta el 18 de febrero para regresar a clases

El regreso de los docentes a las escuelas de La Rioja se pospone del 13 al 18 de febrero, asegurando que las instituciones estén listas para el inicio de clases el 2 de marzo. Este ajuste busca garantizar un ambiente propicio para el aprendizaje.

Redacción
Redacción Equipo Editorial
Hace 7 h 1 min de lectura
NeboAI Te resumo la noticia con datos, cifras y contexto
EN 30 SEGUNDOS

35 seg de lectura Ahorraste ~1 min
EN 1 ORACIÓN

SENTIMIENTO
Neutro

𒀭
NeboAI está trabajando, aguarda un instante...
Preparando análisis detallado
Resumen rápido completado
Extrayendo datos, cifras y citas...
Identificando protagonistas y contexto
ANÁLISIS DETALLADO
COMPARTIR
¿Te sirvió?

NeboAI produce ediciones automáticas de textos periodísticos en forma de resúmenes y análisis. Sus resultados experimentales están basados en inteligencia artificial. Por tratarse de una edición de IA, los textos eventualmente pueden contener errores, omisiones, establecer relaciones equivocadas entre datos y otras inexactitudes imprevistas. Recomendamos chequear la edición.

© NeboAI 2025 Sobre Nebo

La comunidad educativa de La Rioja ha sido informada sobre un cambio en el calendario escolar. La fecha de regreso de los docentes a las aulas, que estaba pautada para el 13 de febrero, se ha trasladado al 18 de febrero. Esta modificación tiene como finalidad preparar adecuadamente las escuelas para el inicio del ciclo lectivo.

Las autoridades de la cartera educativa provincial han transmitido un mensaje de tranquilidad a familias y docentes, enfatizando la importancia de estar atentos a esta nueva fecha de presentación en todos los niveles educativos. Aseguraron que, a pesar de este ajuste, el calendario general se mantendrá sin alteraciones significativas, confirmando que las clases comenzarán para los alumnos el 2 de marzo, como se había previsto inicialmente.

El 18 de febrero se considera un día crucial, donde se establecerán las pautas de trabajo para el resto del ciclo. Este tiempo permitirá a los equipos directivos y docentes finalizar detalles administrativos y pedagógicos, garantizando un inicio de clases ordenado. Esta medida refleja el compromiso del Gobierno provincial con la preparación del sistema educativo y la mejora de la calidad educativa en La Rioja.

Etiquetas: la rioja calendario escolar regreso docente gobierno provincial educación ciclo lectivo
TL;DR

Este artículo es un resumen original con fines informativos. Créditos de imagen y cobertura completa en la fuente original. · Ver Política de contenidos

Redacción
Redacción Equipo Editorial

Redacción de Rioja24 es el equipo editorial responsable de cubrir las noticias más relevantes de La Rioja y Argentina. Comprometidos con la información veraz y oportuna, trabajamos las 24 horas para mantener informada a la comunidad riojana sobre política, economía, deportes, cultura y actualidad regional.

1588 articles →

Artículos relacionados

Parque Solar I en La Rioja: Avances que promueven la energía renovable esta semana

Victoria Villarruel se suma a la celebración de la Chaya 2026 en La Rioja

La vuelta a clases en La Rioja se retrasa: nuevos desafíos para docentes y alumnos
Presiona Enter para buscar o ESC para cerrar