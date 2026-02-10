Docentes de La Rioja deberán esperar hasta el 18 de febrero para regresar a clases

NeboAI produce ediciones automáticas de textos periodísticos en forma de resúmenes y análisis. Sus resultados experimentales están basados en inteligencia artificial. Por tratarse de una edición de IA, los textos eventualmente pueden contener errores, omisiones, establecer relaciones equivocadas entre datos y otras inexactitudes imprevistas. Recomendamos chequear la edición.

La comunidad educativa de La Rioja ha sido informada sobre un cambio en el calendario escolar. La fecha de regreso de los docentes a las aulas, que estaba pautada para el 13 de febrero, se ha trasladado al 18 de febrero. Esta modificación tiene como finalidad preparar adecuadamente las escuelas para el inicio del ciclo lectivo.

Las autoridades de la cartera educativa provincial han transmitido un mensaje de tranquilidad a familias y docentes, enfatizando la importancia de estar atentos a esta nueva fecha de presentación en todos los niveles educativos. Aseguraron que, a pesar de este ajuste, el calendario general se mantendrá sin alteraciones significativas, confirmando que las clases comenzarán para los alumnos el 2 de marzo, como se había previsto inicialmente.

El 18 de febrero se considera un día crucial, donde se establecerán las pautas de trabajo para el resto del ciclo. Este tiempo permitirá a los equipos directivos y docentes finalizar detalles administrativos y pedagógicos, garantizando un inicio de clases ordenado. Esta medida refleja el compromiso del Gobierno provincial con la preparación del sistema educativo y la mejora de la calidad educativa en La Rioja.