La vuelta a clases en La Rioja se retrasa: nuevos desafíos para docentes y alumnos

La presentación del personal docente en La Rioja se reprogramó para el 18 de febrero, mientras que el inicio de clases será el 2 de marzo, garantizando una adecuada preparación.

La comunidad educativa de La Rioja ha recibido una actualización sobre el calendario escolar, con cambios en la fecha de presentación del personal docente. La presentación, que estaba programada para el 13 de febrero, se ha reprogramado para el 18 de febrero. A pesar de esta modificación, el inicio del ciclo lectivo para los alumnos sigue establecido para el 2 de marzo.

El Ministerio de Educación de La Rioja ha comunicado que este ajuste busca facilitar la organización y preparación de las actividades académicas tras el receso. Las autoridades han asegurado que el resto del calendario general no sufrirá alteraciones significativas, permitiendo que los equipos directivos y docentes cuenten con el tiempo necesario para finalizar los detalles administrativos y pedagógicos.

Durante la jornada del 18, se espera que se definan las pautas de trabajo para el ciclo lectivo, garantizando así que tanto docentes como estudiantes estén preparados para el regreso a las aulas.

Etiquetas: la rioja ministerio de educación presentación docente ciclo lectivo educación escuelas
