Consulado Itinerante del Perú llega a La Rioja para atender a sus ciudadanos este jueves

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El Consulado General del Perú en Córdoba llevará a cabo una jornada de atención presencial en Chilecito el jueves 09 de abril de 2026. Esta actividad se realizará en las oficinas de la Delegación de Migraciones, situadas en Avenida Rivadavia N° 790, de 10:00 a 14:00 horas.

Durante el operativo, los ciudadanos peruanos que residen en la región podrán gestionar documentos importantes como el DNI, además de obtener certificados de antecedentes penales y el certificado de matrícula consular. Este último permitirá a los interesados acceder a derechos sin necesidad de trasladarse a Córdoba.

El consulado también entregará DNI previamente tramitados, lo que es crucial para aquellos que necesitan completar trámites de residencia o laborales. Además, se ofrecerá información sobre las elecciones 2026, aclarando los requisitos y padrones para votar en el extranjero.

Para realizar consultas o solicitar información adicional, los interesados deben comunicarse a través del correo electrónico [email protected]. Se recomienda asistir con anticipación, dado el limitado horario de atención de cuatro horas.