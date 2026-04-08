Miércoles, 8 de Abril 2026
Padres de Chilecito en lucha: exigen la creación del cuarto año en la escuela secundaria
La Rioja

Padres de Chilecito en lucha: exigen la creación del cuarto año en la escuela secundaria

Padres del Colegio Secundario N° 16 de Chilecito ocupan pacíficamente la escuela por la falta de habilitación del cuarto año del turno tarde, afectando la educación de los alumnos. La protesta se mantendrá hasta obtener respuestas de las autoridades.

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Padres y tutores del Colegio Secundario N° 16 Profesora Lucrecia Cavero Tagle en Chilecito han iniciado una toma pacífica del establecimiento debido a la falta de habilitación del cuarto año del turno tarde. Desde el comienzo del ciclo lectivo, un grupo de estudiantes no ha podido asistir a clases por esta razón, lo que ha generado preocupación en las familias sobre el impacto en la trayectoria educativa de los jóvenes.

Los padres expresaron su descontento al señalar que “ya un mes y cinco días sin clases es mucho”, advirtiendo sobre el retraso académico que enfrentan los alumnos. Aseguraron haber presentado con anticipación el pedido para la creación del curso, pero hasta ahora no han recibido respuestas de las autoridades educativas. “No recibimos ninguna respuesta”, manifestaron durante la protesta.

Por su parte, la institución informó que las gestiones para habilitar el curso se iniciaron el año pasado y que están a la espera de una definición de las autoridades. Este retraso ha generado incertidumbre en la comunidad educativa, que espera que se tomen medidas para garantizar el derecho a la educación de los jóvenes.

La protesta no solo busca una solución específica, sino que también pretende visibilizar las carencias del sistema educativo en general, resaltando la necesidad de respuestas efectivas ante la situación actual.

Etiquetas: chilecito colegio secundario toma pacífica protesta educación autoridades educativas
TL;DR

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