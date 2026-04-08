Estudiantes de La Rioja aseguran su acceso al Programa Alimentario Escolar este año

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El Gobierno de La Rioja asegura la continuidad del Programa Alimentario Riojano (PAR Escuelas), fundamental para garantizar el acceso a la alimentación de niños y niñas en escuelas públicas, en particular en áreas rurales y contextos vulnerables. Este programa es implementado en colaboración con el Ministerio de Educación y la Subsecretaría de Seguridad Alimentaria, quienes se encargan de los procesos administrativos necesarios para el funcionamiento de los comedores escolares.

El proceso administrativo del programa se divide en dos etapas. La primera implica la actualización mensual de la matrícula escolar a través del Sistema Integral de Información Digital Educativa (SINIDE), lo que permite calcular los fondos que cada institución recibe. Estos recursos son utilizados por los equipos directivos para comprar insumos y garantizar el servicio alimentario diario, que incluye controles de compras y evaluaciones nutricionales realizadas por el equipo Nutrir.

El trámite externo se gestiona ante la Secretaría de Educación de la Nación, donde se presentó el proyecto nutricional anual para 2026, que incluye menús diseñados por profesionales y capacitación para los involucrados. En la actualidad, el proyecto está pendiente de aprobación y del desembolso de fondos, con un financiamiento mayoritariamente nacional del 92 por ciento.

El programa abarca aproximadamente 283 instituciones educativas en la provincia, beneficiando a cerca de 11.350 estudiantes en el ciclo 2026. Se destaca la importancia del personal educativo en la implementación del programa, con la Subsecretaría ofreciendo acompañamiento continuo a directores, docentes y personal de servicios generales para asegurar la correcta organización de los comedores escolares.