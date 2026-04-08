Muerte natural de Carlos Bellora: autopsia confirma la causa en La Rioja

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La Justicia de La Rioja confirmó que el fallecimiento de Carlos Bellora, un hombre de 88 años, fue causado por un shock cardiogénico, disipando así las especulaciones sobre su muerte. Los resultados de la autopsia han señalado que no hubo intervención de terceros ni signos de violencia, lo que llevó a la jueza de instrucción, Dra. Cecilia Córdoba, a decidir archivar la causa.

El diagnóstico médico indica que el fallecimiento se debió a una falla repentina del corazón, condición habitual en personas de su edad. Ante la ausencia de sospechas criminales, el cuerpo fue entregado a sus familiares inmediatamente, quienes comenzaron con los servicios de velorio para su posterior sepultura.

Este desenlace ha brindado tranquilidad a la comunidad riojana, que había estado preocupada por las circunstancias del hallazgo. Ahora, la sociedad puede cerrar este capítulo doloroso, al saber que la muerte de Bellora fue consecuencia de problemas de salud preexistentes.