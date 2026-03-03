Martes, 3 de Marzo 2026
Empleados estatales de La Rioja reciben sus haberes en un nuevo pago este martes
Empleados estatales de La Rioja reciben sus haberes en un nuevo pago este martes

Este martes 3 de octubre, se realiza el pago de haberes a empleados estatales en La Rioja, fortaleciendo la economía local en un contexto de crisis y alta inflación. La medida busca asegurar la estabilidad financiera de las familias y fomentar el consumo.

El Gobierno provincial de La Rioja continúa hoy, 3 de octubre, con el pago de haberes a los empleados estatales. Esta medida busca garantizar el cumplimiento de las obligaciones salariales en un contexto económico que requiere atención especial.

El Ministerio de Finanzas ha establecido un cronograma para los pagos, que comenzarán a las 20 horas, permitiendo a los trabajadores planificar sus gastos. Esta acción forma parte de un esfuerzo más amplio para asegurar la estabilidad económica de numerosas familias.

Intendentes de diversos municipios han apoyado esta iniciativa, destacando su importancia para mantener la confianza en el Gobierno provincial. Se espera que el cumplimiento de los pagos favorezca el consumo y la actividad económica local.

A medida que avanza el mes, se anticipa que el Ejecutivo provincial implementará más estrategias para mejorar la situación financiera de los trabajadores, reflejando su compromiso con la ciudadanía y el desarrollo sostenible.

