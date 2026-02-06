Sábado, 7 de Febrero 2026
Familias atrapadas en Pozo Redondo: caminos rurales intransitables tras lluvias intensas
La Rioja

Familias atrapadas en Pozo Redondo: caminos rurales intransitables tras lluvias intensas

Intensas lluvias de 85 mm en Pozo Redondo han dejado caminos rurales intransitables, aislando a familias trabajadoras. Se desaconseja transitar por la zona ante el riesgo de accidentes.

Redacción
Redacción Equipo Editorial
Hace 2 h 1 min de lectura
NeboAI Te resumo la noticia con datos, cifras y contexto
EN 30 SEGUNDOS

35 seg de lectura Ahorraste ~1 min
EN 1 ORACIÓN

SENTIMIENTO
Neutro

𒀭
NeboAI está trabajando, aguarda un instante...
Preparando análisis detallado
Resumen rápido completado
Extrayendo datos, cifras y citas...
Identificando protagonistas y contexto
ANÁLISIS DETALLADO
COMPARTIR
¿Te sirvió?

NeboAI produce ediciones automáticas de textos periodísticos en forma de resúmenes y análisis. Sus resultados experimentales están basados en inteligencia artificial. Por tratarse de una edición de IA, los textos eventualmente pueden contener errores, omisiones, establecer relaciones equivocadas entre datos y otras inexactitudes imprevistas. Recomendamos chequear la edición.

© NeboAI 2025 Sobre Nebo

Las intensas lluvias registradas durante la madrugada del viernes 6 de febrero dejaron a la localidad de Pozo Redondo, situada a aproximadamente 110 kilómetros de Chamical, en una situación crítica. Aproximadamente 85 milímetros de lluvia cayeron en pocas horas, afectando gravemente los caminos rurales, especialmente en el área de las Salinas, dejándolos intransitables y aislando a varias familias.

Entre los afectados se encuentran familias trabajadoras de la zona como la de Belacho Romero y Alejandra de Paredes. La situación ha resaltado la vulnerabilidad de las vías rurales, cruciales para la comunicación y el abastecimiento. Se ha solicitado a los conductores evitar transitar por estas rutas debido a las condiciones que aumentan el riesgo de accidentes.

Además, Vialidad Nacional emitió un alerta para el tramo que conecta Aimogasta con Villa Mazán, donde hay acumulación de agua en badenes. Aunque la Ruta Nacional N° 60 es transitable, se recomienda hacerlo con extrema precaución, especialmente en el sector que llega hasta la firma CACSA, donde se han reportado problemas en la calzada.

Etiquetas: chamical pozo redondo lluvias intensas caminos rurales alerta vial argentina
TL;DR

Este artículo es un resumen original con fines informativos. Créditos de imagen y cobertura completa en la fuente original. · Ver Política de contenidos

Redacción
Redacción Equipo Editorial

Redacción de Rioja24 es el equipo editorial responsable de cubrir las noticias más relevantes de La Rioja y Argentina. Comprometidos con la información veraz y oportuna, trabajamos las 24 horas para mantener informada a la comunidad riojana sobre política, economía, deportes, cultura y actualidad regional.

1515 articles →

Artículos relacionados

Ruta 141 permanecerá cerrada toda la noche: aviso a los conductores en La Rioja

El Portezuelo se prepara para el ciclo lectivo 2026 con nuevas obras educativas

Servicio especial de Rioja Bus facilitará el acceso a la Chaya 2026 desde el Parque de las Juventudes
Presiona Enter para buscar o ESC para cerrar