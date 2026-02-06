Familias atrapadas en Pozo Redondo: caminos rurales intransitables tras lluvias intensas

NeboAI produce ediciones automáticas de textos periodísticos en forma de resúmenes y análisis. Sus resultados experimentales están basados en inteligencia artificial. Por tratarse de una edición de IA, los textos eventualmente pueden contener errores, omisiones, establecer relaciones equivocadas entre datos y otras inexactitudes imprevistas. Recomendamos chequear la edición.

Las intensas lluvias registradas durante la madrugada del viernes 6 de febrero dejaron a la localidad de Pozo Redondo, situada a aproximadamente 110 kilómetros de Chamical, en una situación crítica. Aproximadamente 85 milímetros de lluvia cayeron en pocas horas, afectando gravemente los caminos rurales, especialmente en el área de las Salinas, dejándolos intransitables y aislando a varias familias.

Entre los afectados se encuentran familias trabajadoras de la zona como la de Belacho Romero y Alejandra de Paredes. La situación ha resaltado la vulnerabilidad de las vías rurales, cruciales para la comunicación y el abastecimiento. Se ha solicitado a los conductores evitar transitar por estas rutas debido a las condiciones que aumentan el riesgo de accidentes.

Además, Vialidad Nacional emitió un alerta para el tramo que conecta Aimogasta con Villa Mazán, donde hay acumulación de agua en badenes. Aunque la Ruta Nacional N° 60 es transitable, se recomienda hacerlo con extrema precaución, especialmente en el sector que llega hasta la firma CACSA, donde se han reportado problemas en la calzada.