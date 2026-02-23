Martes, 24 de Febrero 2026
Estudiantes de La Rioja podrán acceder al Boleto Estudiantil Gratuito desde hoy
El Boleto Estudiantil Gratuito beneficiará a 22 mil alumnos en la capital y Chilecito, con inscripción abierta desde este lunes. Se otorgarán 40 boletos mensuales, pero el costo del plástico es de 3 mil pesos. Además, se prevé la recuperación del servicio habitual desde el 2 de marzo.

El Boleto Estudiantil Gratuito (BEG) beneficiará a aproximadamente 22 mil alumnos en La Rioja y Chilecito, según confirmó la secretaria de Transporte, Alcira Brizuela. A partir de este lunes, se ha iniciado el proceso de inscripción y validación, permitiendo que los estudiantes de nivel primario y hasta segundo año del secundario puedan validar sus tarjetas. Aquellos que no posean la tarjeta deberán presentar su DNI y certificado de alumno regular para iniciar el trámite.

Brizuela destacó que el BEG otorga 40 boletos mensuales no acumulables y que, en caso de no tener la tarjeta, el costo del plástico es de 3 mil pesos. La funcionaria señaló que alrededor de 20 mil chicos en la capital y 2 mil en Chilecito se benefician de esta medida, que busca facilitar el acceso a la educación en un contexto económico complicado.

El sostenimiento del sistema representa un desafío financiero significativo, con un costo total de cerca de mil millones de pesos mensuales. Brizuela mencionó que el gobierno provincial aportaba hasta el año pasado 380 millones de pesos mensuales para cubrir el boleto estudiantil. A partir del 2 de marzo, el servicio de colectivos recuperará su frecuencia habitual, incluyendo coches de piso bajo para personas con discapacidad.

El trámite para el nivel secundario comenzará el 9 de marzo, mientras que el Boleto Universitario Gratuito (BUG) iniciará a fines de marzo, siendo ambos beneficios exclusivos para ciudadanos riojanos.

