Acuerdo entre La Riojana y Cotrirosa: Un paso hacia el desarrollo agroalimentario regional

La Cooperativa Vitivinifrutícola de La Rioja Ltda., conocida como La Riojana, ha firmado una carta de intención con la Cooperativa Tritícola Santa Rosa (Cotrirosa) de Brasil, en un esfuerzo por fortalecer la colaboración en el sector agroalimentario. Este acuerdo, que se formalizó en Chilecito, tiene como objetivo mejorar la competitividad de pequeños y medianos productores de ambos países.
Durante la firma, el presidente de La Riojana, Alfredo Capece, y el presidente de Cotrirosa, Clenir Dalcin, estuvieron acompañados por Mario Hernán González, consejero de la Federación de Cooperativas Federadas (FECOFE) de Argentina. El acuerdo también contempla la introducción de productos emblemáticos argentinos en el mercado brasileño, como el aceite de oliva y vinos orgánicos.
Además, La Riojana ha lanzado Tilimuqui Zero, el primer espumante sin alcohol de Argentina, diseñado para captar un mercado en crecimiento. Este producto se enviará a Bélgica para su proceso de desalcoholización, manteniendo altos estándares de calidad.
La cooperación entre las cooperativas busca también diversificar la oferta de productos, incluyendo aceitunas verdes y jugos de uva. Cotrirosa se comprometió a implementar estrategias de marketing en el sur de Brasil para promover el consumo de vinos argentinos, lo que podría abrir nuevas oportunidades para el vino argentino en el extranjero.