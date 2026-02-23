Operativo de emergencia en Capital por lluvias intensas: atención continua para vecinos

NeboAI produce ediciones automáticas de textos periodísticos en forma de resúmenes y análisis. Sus resultados experimentales están basados en inteligencia artificial. Por tratarse de una edición de IA, los textos eventualmente pueden contener errores, omisiones, establecer relaciones equivocadas entre datos y otras inexactitudes imprevistas. Recomendamos chequear la edición.

El Municipio de Capital ha implementado un esquema de trabajo de 24 horas ante las intensas lluvias que han afectado la ciudad, con el objetivo de garantizar el funcionamiento de los sistemas de desagüe en áreas críticas. Esta iniciativa busca minimizar los daños en la infraestructura y proteger la seguridad de los vecinos.

Los equipos operativos están trabajando sin pausa en las zonas más afectadas. El intendente Armando Molina resaltó la necesidad de actuar de manera rápida para prevenir problemas mayores, priorizando la limpieza de bocas de tormenta y respondiendo a las emergencias reportadas por la comunidad. Las acciones incluyen el mantenimiento de desagües pluviales y la atención a los requerimientos de los ciudadanos.

El fenómeno climático ha causado preocupación en varias localidades, con impactos visibles en la infraestructura tanto urbana como rural. El Municipio de Capital se mantiene en contacto con organismos provinciales y nacionales para coordinar asistencia y recursos adicionales si son requeridos.

La respuesta de la comunidad ha sido significativa, con vecinos informando sobre anegamientos y otros problemas, lo cual es fundamental para implementar soluciones efectivas rápidamente. Se espera que las autoridades continúen comunicando las medidas adoptadas y recomendaciones a la población durante este período crítico.