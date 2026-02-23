Lunes, 23 de Febrero 2026
El legado de Facundo Quiroga se examina en el Segundo Congreso Facundiano en La Rioja
El legado de Facundo Quiroga se examina en el Segundo Congreso Facundiano en La Rioja

El Segundo Congreso Facundiano en el Paseo Cultural Castro Barros reunió a historiadores y expertos para analizar el legado de Juan Facundo Quiroga y su impacto en la historia política de La Rioja. Con diversas ponencias, se exploraron temas desde las rutas caudilleras hasta la memoria histórica, destacando la importancia de su figura en el contexto actual.

El Segundo Congreso Facundiano se llevó a cabo en el Paseo Cultural Castro Barros, enfocado en el análisis del legado del General Juan Facundo Quiroga y su relevancia histórica. Este evento reunió a diversas personalidades para discutir el impacto de los caudillos en el contexto político y territorial de La Rioja.

La jornada comenzó con la apertura por parte de las autoridades de la Secretaría de Culturas y de El Ateneo de Estudios Históricos. Entre las actividades destacadas, el profesor e historiador Víctor Robledo presentó la conferencia “Facundo, el Tigre de los Federales”. Además, la museóloga Ana Mercado Luna expuso sobre la “ruta de caudillos y pueblos originarios” en el marco del Programa Patrimonio y Turismo Sostenible del Gobierno provincial.

Otras presentaciones incluyeron temas como “Las rutas montoneras en la línea roja” a cargo de Sebastián Pastor y “Mujeres federales que merecen memoria” por Florencia Portugal. La disertación “Revalorizar a Facundo Quiroga” fue presentada por Ariel López, mientras que Carlos Ferreyra compartió sobre los homenajes a Quiroga en Barranca Yaco. El congreso finalizó con exposiciones sobre la historia y el legado de Quiroga, destacando su importancia en la memoria cultural de la región.

