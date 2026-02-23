El legado de Facundo Quiroga se examina en el Segundo Congreso Facundiano en La Rioja

NeboAI produce ediciones automáticas de textos periodísticos en forma de resúmenes y análisis. Sus resultados experimentales están basados en inteligencia artificial. Por tratarse de una edición de IA, los textos eventualmente pueden contener errores, omisiones, establecer relaciones equivocadas entre datos y otras inexactitudes imprevistas. Recomendamos chequear la edición.

El Segundo Congreso Facundiano se llevó a cabo en el Paseo Cultural Castro Barros, enfocado en el análisis del legado del General Juan Facundo Quiroga y su relevancia histórica. Este evento reunió a diversas personalidades para discutir el impacto de los caudillos en el contexto político y territorial de La Rioja.

La jornada comenzó con la apertura por parte de las autoridades de la Secretaría de Culturas y de El Ateneo de Estudios Históricos. Entre las actividades destacadas, el profesor e historiador Víctor Robledo presentó la conferencia “Facundo, el Tigre de los Federales”. Además, la museóloga Ana Mercado Luna expuso sobre la “ruta de caudillos y pueblos originarios” en el marco del Programa Patrimonio y Turismo Sostenible del Gobierno provincial.

Otras presentaciones incluyeron temas como “Las rutas montoneras en la línea roja” a cargo de Sebastián Pastor y “Mujeres federales que merecen memoria” por Florencia Portugal. La disertación “Revalorizar a Facundo Quiroga” fue presentada por Ariel López, mientras que Carlos Ferreyra compartió sobre los homenajes a Quiroga en Barranca Yaco. El congreso finalizó con exposiciones sobre la historia y el legado de Quiroga, destacando su importancia en la memoria cultural de la región.