Mejoras en escuelas de Independencia aseguran el comienzo de clases este año
Mejoras en escuelas de Independencia aseguran el comienzo de clases este año

El Ministerio de Educación supervisa mejoras en la Escuela N° 368 de Paganzo, con matrícula de 15 alumnos. Se realizan tareas similares en otras localidades para garantizar un inicio de clases ordenado el 2 de marzo.

Hace 7 h
El Gobierno provincial, a través del Ministerio de Educación, está llevando a cabo tareas de mantenimiento en escuelas del interior, con miras al inicio del ciclo lectivo 2026. El ministro Ariel Martínez y el intendente Claudio Akiki supervisaron las obras en la Escuela N° 368 de Paganzo, donde fueron recibidos por la directora Silvia Flores.

El recorrido tuvo como objetivo evaluar las mejoras en conjunto entre la cartera educativa y el municipio, con el inicio de clases programado para el 2 de marzo. Martínez destacó la importancia del compromiso de la comunidad educativa y del gobierno municipal para garantizar un inicio de clases ordenado. Asimismo, reafirmó que la educación debe ser el centro del desarrollo de las comunidades.

Akiki, por su parte, resaltó la colaboración con el gobierno provincial para el funcionamiento de las instituciones educativas. Confirmó que se están realizando trabajos similares en otras localidades, incluyendo Represa de la Punta y La Mesada. La escuela de Paganzo cuenta con 15 alumnos y ofrece servicios de comedor y meriendas, siendo un orgullo para la comunidad educativa, según Flores.

