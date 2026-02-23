El Colegio San Martín estrena modernos baños tras una significativa refacción

NeboAI produce ediciones automáticas de textos periodísticos en forma de resúmenes y análisis. Sus resultados experimentales están basados en inteligencia artificial. Por tratarse de una edición de IA, los textos eventualmente pueden contener errores, omisiones, establecer relaciones equivocadas entre datos y otras inexactitudes imprevistas. Recomendamos chequear la edición.

La comunidad educativa del Colegio Pre Universitario San Martín celebra la inauguración de los baños refaccionados, una obra que responde a reclamos históricos de estudiantes, docentes y trabajadores. Esta mejora se enmarca en un esfuerzo por recuperar el orden y transformar la infraestructura, que había caído en un estado de abandono y deterioro.

La rectora Ábarez Gómez destacó que este proyecto refleja un compromiso con la comunidad, asegurando que "las transformaciones profundas empiezan por garantizar condiciones dignas en los espacios cotidianos". Las obras incluyeron la eliminación de grafitis, reparación de cañerías, limpieza profunda, y la instalación de nueva iluminación LED y grifería.

Además, se colocaron basureros y nueva cartelería, contribuyendo a un entorno educativo más saludable. La intervención no solo mejora la infraestructura, sino que también restablece condiciones básicas de respeto y bienestar, marcando un cambio significativo en la gestión de la institución.

La comunidad educativa espera que esta mejora sea el inicio de un proceso de revitalización que transforme la experiencia de estudio y trabajo en el colegio, sentando las bases para una nueva etapa en la Nueva UNLaR.