La Capital mejora calles: intensifican el bacheo en zonas críticas durante el receso

NeboAI produce ediciones automáticas de textos periodísticos en forma de resúmenes y análisis. Sus resultados experimentales están basados en inteligencia artificial. Por tratarse de una edición de IA, los textos eventualmente pueden contener errores, omisiones, establecer relaciones equivocadas entre datos y otras inexactitudes imprevistas. Recomendamos chequear la edición.

Se destaca la mejora de la infraestructura vial y la seguridad para los ciudadanos.

La Dirección de Conservación Vial de La Rioja intensifica el bacheo en calles clave para mejorar la seguridad vial durante el receso vacacional.

La Dirección de Conservación Vial de La Rioja intensifica el bacheo en calles críticas como Avenida San Francisco y Avenida 1° de Marzo durante el receso. El intendente Armando Molina supervisa los trabajos, que utilizan hormigón por su durabilidad en áreas de alto tráfico. Se recomienda a los conductores transitar con precaución debido a la presencia de maquinaria y personal en las zonas de trabajo. El objetivo es garantizar una circulación segura y mejorar la transitabilidad para los vecinos.

La Dirección de Conservación Vial de La Rioja sigue trabajando en la mejora de la infraestructura vial a pesar del período de vacaciones. Los operativos se han centrado en arterias importantes de la ciudad, como Avenida San Francisco y Avenida 1° de Marzo, así como en la zona del Hospital de la Madre y el Niño.

El intendente Armando Molina supervisó los trabajos realizados, que incluyen el bacheo con hormigón, un material seleccionado por su durabilidad, especialmente en áreas con alto flujo vehicular. “En vacaciones, el Municipio no se toma descanso. Seguimos trabajando en las calles para tener una circulación segura y ordenada”, afirmó Molina.

Se recomienda a los conductores que transiten con precaución en las zonas donde se está trabajando, debido a la presencia de maquinaria y personal, lo que puede ocasionar reducciones temporales de calzada. El objetivo es garantizar la seguridad y mejorar la transitabilidad para todos los vecinos de la ciudad.