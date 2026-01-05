Martes, 6 de Enero 2026
La Rioja

La Capital mejora calles: intensifican el bacheo en zonas críticas durante el receso

La Dirección de Conservación Vial realiza bacheo con hormigón en arterias clave de La Rioja, mejorando la seguridad vial durante las vacaciones. Se aconseja precaución al circular.

Redacción
Redacción Equipo Editorial
Hace 21 h 1 min de lectura

La Dirección de Conservación Vial de La Rioja sigue trabajando en la mejora de la infraestructura vial a pesar del período de vacaciones. Los operativos se han centrado en arterias importantes de la ciudad, como Avenida San Francisco y Avenida 1° de Marzo, así como en la zona del Hospital de la Madre y el Niño.

El intendente Armando Molina supervisó los trabajos realizados, que incluyen el bacheo con hormigón, un material seleccionado por su durabilidad, especialmente en áreas con alto flujo vehicular. “En vacaciones, el Municipio no se toma descanso. Seguimos trabajando en las calles para tener una circulación segura y ordenada”, afirmó Molina.

Se recomienda a los conductores que transiten con precaución en las zonas donde se está trabajando, debido a la presencia de maquinaria y personal, lo que puede ocasionar reducciones temporales de calzada. El objetivo es garantizar la seguridad y mejorar la transitabilidad para todos los vecinos de la ciudad.

Etiquetas: la rioja obras públicas bacheo tránsito intendente armando molina seguridad vial
Redacción
Redacción Equipo Editorial

Redacción de Rioja24 es el equipo editorial responsable de cubrir las noticias más relevantes de La Rioja y Argentina. Comprometidos con la información veraz y oportuna, trabajamos las 24 horas para mantener informada a la comunidad riojana sobre política, economía, deportes, cultura y actualidad regional.

103 articles →

