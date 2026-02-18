La Chaya 2026 promete un impulso económico significativo para la comunidad riojana

NeboAI produce ediciones automáticas de textos periodísticos en forma de resúmenes y análisis. Sus resultados experimentales están basados en inteligencia artificial. Por tratarse de una edición de IA, los textos eventualmente pueden contener errores, omisiones, establecer relaciones equivocadas entre datos y otras inexactitudes imprevistas. Recomendamos chequear la edición.

El gobernador Ricardo Quintela destacó el impacto positivo del festival actual, subrayando su contribución al comercio local y a la "renta social" que genera. Quintela expresó su satisfacción tras las noches multitudinarias en el predio principal, resaltando que el evento representa un movimiento económico significativo que beneficia a cientos de personas en la provincia.

En su análisis, el mandatario enfatizó la importancia de la inversión pública en el desarrollo cultural. Afirmó que lo invertido retorna en cultura, trabajo y encuentros para toda la comunidad, evidenciando el papel crucial de los eventos culturales en la economía regional y en la promoción de la identidad local.

Quintela también agradeció la colaboración del Gobierno provincial, el Municipio de Capital, la Policía y empresas privadas, lo que permitió a La Rioja ser sede de un festival único en el país. Este esfuerzo conjunto no solo fue clave para el éxito del evento, sino que mostró la capacidad organizativa de la provincia.

Finalmente, el gobernador instó a disfrutar del cierre de las celebraciones, promoviendo un mensaje de unidad y orgullo por las tradiciones. Resaltó la importancia de mantener vivas las tradiciones culturales como un eje fundamental de la comunidad riojana.