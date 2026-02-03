La Chaya recibe a personas con discapacidad: entradas ya disponibles para el evento

NeboAI produce ediciones automáticas de textos periodísticos en forma de resúmenes y análisis. Sus resultados experimentales están basados en inteligencia artificial. Por tratarse de una edición de IA, los textos eventualmente pueden contener errores, omisiones, establecer relaciones equivocadas entre datos y otras inexactitudes imprevistas. Recomendamos chequear la edición.

El Consejo de Discapacidad ha completado la entrega de entradas para la Chaya, un festival popular en La Rioja. Durante el lunes y martes, el equipo se dedicó a verificar solicitudes y cumplir con los requisitos necesarios para asegurar el acceso de personas con discapacidad al evento, promoviendo la inclusión.

Los beneficiarios deberán ingresar al festival por el Primer Acceso al Autódromo Ciudad de La Rioja, conocido como “Platea”, donde se les orientará a un molinete especial y posteriormente a su ubicación asignada. El ingreso estará permitido hasta la 1:00 de la madrugada y se requerirá la presencia del titular del Certificado Único de Discapacidad (CUD) para acceder.

Este esfuerzo busca mejorar la experiencia del público y garantizar la seguridad de todos los asistentes. La Chaya es un evento cultural significativo que reúne a miles de personas cada año, y facilitar el acceso a quienes tienen discapacidad es un paso importante hacia la igualdad de oportunidades en las festividades.

A medida que se aproxima el festival, las autoridades locales están trabajando para asegurar condiciones óptimas para que la celebración se realice sin inconvenientes y con la mayor participación posible de la comunidad.