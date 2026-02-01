Domingo, 1 de Febrero 2026
Ángel Vicente Peñaloza se prepara para importantes obras tras reunión entre autoridades
La Rioja

Ángel Vicente Peñaloza se prepara para importantes obras tras reunión entre autoridades

El gobernador Ricardo Quintela y el intendente Ricardo Romero diseñan un plan de trabajo para 2026 en Ángel Vicente Peñaloza, que incluye la construcción de un ala para el hospital distrital y mejoras en infraestructura vial y hídrica.

El intendente Ricardo Romero y el gobernador Ricardo Quintela se reunieron para establecer un plan de trabajo que se aplicará en Ángel Vicente Peñaloza durante el año 2026. Entre las propuestas, destaca la construcción de una nueva ala para el hospital distrital.

Romero enfatizó que se acordó una agenda centrada en la obra pública, considerando el contexto económico y social del país. El intendente subrayó el compromiso del Gobierno provincial de continuar realizando obras en cada uno de los departamentos, centrándose en la infraestructura de salud, obras viales y proyectos hídricos.

El jefe comunal recordó el compromiso asumido al inicio de su gestión para avanzar en la construcción de un hospital, que se había visto interrumpido debido a cambios en el Gobierno nacional. Tras la reunión, se acordó iniciar la planificación de la nueva ala del hospital, considerada una de las obras más relevantes para el departamento.

Respecto a las obras viales, Romero mencionó que estas mejorarán la circulación de los vecinos, mientras que las iniciativas hídricas incluyen la creación de nuevos acueductos y perforaciones.

