Estudiantes de la Capital se benefician con mejoras en el Boleto Estudiantil Gratuito

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El Gobierno de La Rioja realizó un nuevo abordaje en el Colegio Provincial N°1 para dialogar con los estudiantes sobre el Boleto Estudiantil Gratuito (BEG). La jornada, llevada a cabo por las secretarías de Transporte y Juventudes, se enfocó en informar a los alumnos sobre el programa y atender sus consultas. La secretaria de Transporte, Alcira Brizuela, y el secretario de Juventudes, José Delgado, estuvieron presentes en el evento.

Brizuela resaltó que los abordajes continuarán en otros colegios provinciales, subrayando el impacto económico del BEG, que otorga 40 boletos gratuitos al mes, generando un ahorro de aproximadamente 40.000 pesos mensuales por estudiante, lo que equivale a alrededor de 360.000 pesos anuales. En familias con varios estudiantes, este beneficio puede superar el millón de pesos al año.

Este programa abarca niveles educativos desde primario hasta universitario y se espera que las actividades en escuelas se extiendan hasta el 7 de abril. Posteriormente, se realizarán acciones similares en universidades e institutos terciarios para el Boleto Universitario Gratuito (BUG). Hasta 2025, se estima que el BEG y el BUG beneficiarán a unos 22.000 estudiantes en Capital y Chilecito, con la incorporación de aproximadamente 700 estudiantes en lo que va del año.