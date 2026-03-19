Jueves, 19 de Marzo 2026
Alerta amarilla por lluvias: precauciones necesarias en La Rioja esta semana
La Rioja

Alerta amarilla por lluvias: precauciones necesarias en La Rioja esta semana

La Rioja emite alerta amarilla por lluvias en ocho departamentos. Se prevén precipitaciones intensas que podrían afectar la agricultura local. Se aconseja a la población extremar precauciones.

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El Sistema Provincial de Emergencias La Rioja ha emitido un alerta amarilla por lluvias aisladas que afecta a ocho departamentos, incluyendo Chilecito, Famatina y Capital. Este aviso meteorológico está en vigencia desde la noche de este miércoles y se prevé que continúe durante la madrugada y el jueves, lo que ha llevado a las autoridades a instar a la población a tomar precauciones ante posibles intensas precipitaciones.

La Dirección de Protección Civil recomienda a los ciudadanos evitar salir de sus hogares si no es necesario y mantenerse informados mediante canales oficiales. Además, se les aconseja prestar atención a los informes meteorológicos, ya que las condiciones pueden cambiar rápidamente. La comunidad se muestra preocupada por el impacto que estas lluvias podrían tener en la agricultura local, especialmente en la producción de vino y aceite de oliva, que son vitales para la economía de la región.

Las lluvias también podrían contribuir a mejorar las reservas de agua, un recurso escaso en La Rioja. Sin embargo, los productores temen que la intensidad de las lluvias cause daños a las cosechas. Las autoridades han activado protocolos de emergencia y están realizando recorridos por las áreas más vulnerables para garantizar la seguridad de los habitantes.

Etiquetas: la rioja alerta amarilla lluvias aisladas protección civil agricultura fenómenos naturales
TL;DR

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