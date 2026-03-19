Jueves, 19 de Marzo 2026
La muestra "50 años de luchas, dignidad y memoria" resalta la historia riojana
La Rioja

La muestra "50 años de luchas, dignidad y memoria" resalta la historia riojana

La Legislatura de La Rioja inauguró la muestra fotográfica “50 años de luchas, dignidad y memoria” en el Corredor Cultural, buscando fomentar la reflexión sobre los derechos humanos. La exposición invita a la comunidad a recordar y honrar a quienes lucharon por la justicia.

Redacción
Redacción Equipo Editorial
Hace 1 h 2 min de lectura
NeboAI Te resumo la noticia con datos, cifras y contexto
EN 30 SEGUNDOS

35 seg de lectura Ahorraste ~2 min
EN 1 ORACIÓN

SENTIMIENTO
Neutro

𒀭
NeboAI está trabajando, aguarda un instante...
Preparando análisis detallado
Resumen rápido completado
Extrayendo datos, cifras y citas...
Identificando protagonistas y contexto
ANÁLISIS DETALLADO
COMPARTIR
¿Te sirvió?

NeboAI produce ediciones automáticas de textos periodísticos en forma de resúmenes y análisis. Sus resultados experimentales están basados en inteligencia artificial. Por tratarse de una edición de IA, los textos eventualmente pueden contener errores, omisiones, establecer relaciones equivocadas entre datos y otras inexactitudes imprevistas. Recomendamos chequear la edición.

© NeboAI 2025 Sobre Nebo

La Legislatura de La Rioja ha inaugurado la muestra fotográfica “50 años de luchas, dignidad y memoria” en el Corredor Cultural, un espacio dedicado a la preservación de la historia y la memoria colectiva. La exposición, que conmemora los 50 años de la última dictadura, invita a la comunidad a reflexionar sobre el pasado y sus implicancias en el presente.

Las fotografías exhibidas retratan el sufrimiento y la resistencia de un pueblo que busca verdad y justicia. Cada imagen actúa como un testimonio que interpela a los visitantes, convirtiéndose en un homenaje a quienes lucharon por los derechos humanos. Durante la apertura, el vicepresidente Primero, Claudio Ruiz, resaltó la importancia de mantener viva la memoria frente a discursos negacionistas y reafirmó el compromiso con el "Nunca Más".

El fotógrafo Ismael Fuentes Navarro, parte de la curaduría, destacó el valor de la fotografía como herramienta para recordar y evitar el olvido, señalando que cada imagen cuenta una historia. La invitación a visitar la muestra está abierta a todos, con el objetivo de encontrar en ella un espacio de reflexión y reafirmar el compromiso de no repetir los errores del pasado.

La inauguración contó con la participación de ex presos políticos, diputados provinciales, el secretario de Derechos Humanos, Delfor Brizuela, y autoridades legislativas, quienes coincidieron en la importancia de que las nuevas generaciones comprendan el valor de la memoria en la construcción de una sociedad más justa.

Etiquetas: la rioja derechos humanos inauguración memoria colectiva fotografía dictadura
TL;DR

Este artículo es un resumen original con fines informativos. Créditos de imagen y cobertura completa en la fuente original. · Ver Política de contenidos

Redacción
Redacción Equipo Editorial

Redacción de Rioja24 es el equipo editorial responsable de cubrir las noticias más relevantes de La Rioja y Argentina. Comprometidos con la información veraz y oportuna, trabajamos las 24 horas para mantener informada a la comunidad riojana sobre política, economía, deportes, cultura y actualidad regional.

2413 articles →

Artículos relacionados

Alerta amarilla por lluvias: precauciones necesarias en La Rioja esta semana

Debate sobre la Reforma Laboral: SIDIUNLAR invita a la comunidad este viernes

Usuarios del transporte público en La Rioja exigen mejoras urgentes en el servicio
Presiona Enter para buscar o ESC para cerrar