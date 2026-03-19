La muestra "50 años de luchas, dignidad y memoria" resalta la historia riojana

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La Legislatura de La Rioja ha inaugurado la muestra fotográfica “50 años de luchas, dignidad y memoria” en el Corredor Cultural, un espacio dedicado a la preservación de la historia y la memoria colectiva. La exposición, que conmemora los 50 años de la última dictadura, invita a la comunidad a reflexionar sobre el pasado y sus implicancias en el presente.

Las fotografías exhibidas retratan el sufrimiento y la resistencia de un pueblo que busca verdad y justicia. Cada imagen actúa como un testimonio que interpela a los visitantes, convirtiéndose en un homenaje a quienes lucharon por los derechos humanos. Durante la apertura, el vicepresidente Primero, Claudio Ruiz, resaltó la importancia de mantener viva la memoria frente a discursos negacionistas y reafirmó el compromiso con el "Nunca Más".

El fotógrafo Ismael Fuentes Navarro, parte de la curaduría, destacó el valor de la fotografía como herramienta para recordar y evitar el olvido, señalando que cada imagen cuenta una historia. La invitación a visitar la muestra está abierta a todos, con el objetivo de encontrar en ella un espacio de reflexión y reafirmar el compromiso de no repetir los errores del pasado.

La inauguración contó con la participación de ex presos políticos, diputados provinciales, el secretario de Derechos Humanos, Delfor Brizuela, y autoridades legislativas, quienes coincidieron en la importancia de que las nuevas generaciones comprendan el valor de la memoria en la construcción de una sociedad más justa.