Tránsito interrumpido en Ruta Nacional 150: desprendimientos afectan la circulación en La Rioja

Vialidad Nacional ha informado sobre la intransitabilidad de la Ruta Nacional 150, que conecta con la provincia de La Rioja, debido a severos desprendimientos de rocas. Esta medida de corte total de circulación fue implementada tras las intensas inclemencias climáticas que han afectado la región recientemente.

Las imágenes del bloqueo muestran cómo el material ha obstruido completamente ambos carriles, lo que impide el paso de vehículos. El personal y maquinaria de Vialidad Nacional ya se encuentran en la zona para iniciar las tareas de limpieza. Sin embargo, el tránsito permanecerá interrumpido hasta que se garantice la seguridad estructural de la zona, lo que podría prolongarse dependiendo de las condiciones del clima.

Las autoridades han solicitado a los conductores que eviten viajar hacia esa área y que sigan las indicaciones del personal de seguridad en los controles. El cierre de esta ruta no solo afecta la movilidad local, sino también la actividad económica de la región, que depende del transporte de mercancías y de la llegada de turistas en esta época del año.